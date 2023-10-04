Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam ihracatımız 3.8 milyar dolara ulaştı hedefimiz 6 milyar dolar

Prof. Dr. Haluk Görgün'den ihracat açıklaması.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yıldızı, savunma sanayindeki ihracat başarılarımızla uluslararası arenada parlamaya devam ediyor.
Türk savunma ve havacılık sektörümüz eylül ayında 430 bin 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam ihracatımız 3.8 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise 6 milyar dolar
" ifadelerini kullandı.
Görgün, "Bu başarının ortak sahibi tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.
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