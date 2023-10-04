Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam ihracatımız 3.8 milyar dolara ulaştı hedefimiz 6 milyar dolar

Türk savunma ve havacılık sektörümüz eylül ayında 430 bin 320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam ihracatımız 3.8 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise 6 milyar dolar