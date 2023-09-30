Bakan Göktaş duyurdu: Eylülde 4,36 milyar lira ödendi

Tuzla’da 200 akülü araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleşen tören ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu. Bakan Göktaş, “Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda insanlığa vadettiği huzur ve medeniyet projesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Yazıcı ise, ''2010’dan itibaren Tuzla’da girmedik ev, dokunmadık insanımız kalmadı. Bunu da hep birlikte gönüllülerimiz ile beraber ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.