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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: Eylülde 4,36 milyar lira ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında eylül ayında yapılan ödemenin 4,36 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

Muhammed Emre Kömürcü
23:01 . 30/09/2023 Cumartesi
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara eylül ayında sağlanan desteklere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nda güçlü sosyal yardım ve sosyal hizmet vizyonu çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Eylül ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,36 milyar lira ödeme yaptık. Aile odaklı bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Evde Bakım Yardımı kapsamında 2,85 milyar lira ödeme yaptık. Eylül ayında 579 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. Engelli ve yaşlı aylığı kapsamında 3,32 milyar lira, doğum yardımı kapsamında 23,6 milyon lira ödeme yaptık."


Bakan Göktaş ve Başkan Yazıcı'dan Tuzla'da huzur ve medeniyet projesi: Girmediğimiz ev hayatlarına dokunmadığımız insanımız kalmadı
Bakan Göktaş ve Başkan Yazıcı'dan Tuzla'da huzur ve medeniyet projesi: Girmediğimiz ev hayatlarına dokunmadığımız insanımız kalmadı

Tuzla’da 200 akülü araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleşen tören ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarla buluşturuldu. Bakan Göktaş, “Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda insanlığa vadettiği huzur ve medeniyet projesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Yazıcı ise, ''2010’dan itibaren Tuzla’da girmedik ev, dokunmadık insanımız kalmadı. Bunu da hep birlikte gönüllülerimiz ile beraber ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#destek
#ödeme
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