Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK işveren prim desteği uygulaması uzatıldı

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK işveren prim desteği uygulaması uzatıldı

12:2025/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İlave istihdama destek.
İlave istihdama destek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağladıklarını ve prim desteği uygulamasının süresinin 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işverenlerin istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği’ni güncellediklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin istihdamına destek oluyoruz. İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK işveren primi desteğini güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."


#Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi
#SGK
#çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
"Regaip Kandilimiz Kutlu Olsun"! İşte sevdiklerinizle paylaşacağınız en güzel, anlamlı, resimli Regaip Kandili mesajları 2025