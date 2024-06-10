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Ekonomi

Bakan Işıkhan: İşsizlik 11 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranlarının son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz" dedi.

Pınar Görgü
12:15 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:44 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Nisan ayı işgücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde. Son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldı. İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayımız 2024 yılı Nisan ayında; bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin artarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 49,5 oldu"
ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde tarihi zirvelere ulaşan istihdam oranlarında gençler ve kadınların daha fazla pay aldığını aktaran Işıkhan,
"Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı. OVP (Orta Vadeli Program) ve 12'nci Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz"
açıklamasında bulundu.

İşsizlik yüzde 8.5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.


TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu.


İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalıp yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 Nisan'da bir önceki aya göre, bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 kaydedildi.

Kadınlarda ve erkeklerde işsizlik oranı

İş gücü 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 18 bin kişi azalıp 35 milyon 661 bin kişi, iş gücüne katılma oranı aynı seviyede kalıp yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalıp yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1.


İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
#işsizlik oranı
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