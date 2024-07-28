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Ekonomi

Bakan Işıkhan 'memurlarımıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu: 641 lira sözleşme ikramiyesi yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti. Bakan Işıkhan gelişmeyi, ''Memurlarımız için hayırlı olsun.'' diyerek duyurdu.

00:50 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 00:50 - 28/07/2024 Pazar
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.

Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."


#ikramiye
#memur
#Vedat Işıkhan
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