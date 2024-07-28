Bakan Işıkhan SGK borçlarının icraya verileceğini duyurdu: Yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber’e yaptığı açıklamalarda, SGK’ya en fazla borcu olan belediyeleri açıkladı. Işıkhan, SGK'ya en çok borcu olan belediyeleri ''Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira.'' ifadeleriyle duyurdu.





Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta.

Bakanlık olarak emekli aylıklarını ve sağlık hizmetlerine erişim aynı zamanda sosyal yardımlar gibi mekanizmalarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumayı ve sürdürmeyi aynı zamanda gelir güvencesi sağlamak için çalışıyoruz. Biz çalışanlarımızın bugününü ve yarınını garanti altına almak istiyoruz.

Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu. Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları, malullük gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bunların yanında da topladığımız primler aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlıyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyoruz. Aynı zamanda emeklilik döneminde vatandaşlarımıza emekli aylığı ödeyerek burada maddi güvence sağlıyoruz.





SGK 16 milyon emekliye emekli aylığı veriyor. 2002 yılında çalışan sayımız 12 milyon iken bugün 25 milyona ulaşmıştır. Emekli sayımız 2002'de 6,5 milyon iken bu rakam bugün 16 milyona ulaşmıştır. Bunun yanında 85 milyon vatandaşımızın tamamının harcamalarını SGK olarak karşılıyoruz. Tabii bunları gerçekleştirebilmek için devasa bir bütçeye ihtiyaç var. Prim gelirimiz 2023 yılında 1 trilyon 463 milyar, prim yapılandırma gelirimiz 34 milyar, devlet katkısı ise 325 milyar olmak üzere SGK gelirimiz 2 trilyon 192 milyar lira olmuştur.





Bakanlığım dönemi haricinde de daha önceden de belediyelerimize gerekli uyarılarda bulunduk. Gelin borcunuz var ve borcunuz yükselmeden bu ödemeyi yapın telkininde bulunuyorlar ve iş birliği sağlıyorlar. Ancak sizde ifade ettiniz bu rakam 96 milyar liraya ulaştı ve bu bizim için sürdürülemez bir hale geldiği içinde çok önemli. Burada sigorta primleri giderlerimiz arasında en önemli giderlerimiz arasında yer alıyor. Emekli aylıklarımızı öderken ve sağlık harcamaları yaparken de sigorta primleri bizim için çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla ne kadar çok sigorta primi toplayabilirsek emeklilerimize de vatandaşlarımıza da o derece iyi bir hizmet sunumunu gerçekleştirmiş olabilir.





CHP'li İBB'nin SGP prim borcu 5 yılda 46 kat artmış

Bakan Işıkhan'ın canlı yayında SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin yıllara göre borç grafiğini de paylaştı. Tabloda CHP'li İBB'nin SGK prim borçlarının 5 yılda 46 kat artış gösterdiği görüldü.

1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak. Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı.

SGK 16 milyon emekliye aylık ödüyor. Temel görevimiz gençleri ve kadınları istihdama katmak.

Emekliler için çalışmalarımız sürüyor. Kalıcı refah arttıkça emeklilerin sıkıntısı azalacak.



