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Bakan Kacır: 20 bin 354 işletmenin yaklaşık 530 bin istihdamı koruma altına alındı

Bakan Kacır: 20 bin 354 işletmenin yaklaşık 530 bin istihdamı koruma altına alındı

15:581/04/2025, Salı
DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in 'İstihdamı Koruma Destek Programı'nda, işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz desteğe; 20 bin 354 işletmenin yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in 'İstihdamı Koruma Destek Programı'nda, işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz desteğe; 20 bin 354 işletmenin yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptığını açıkladı.


Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Emek yoğun çalışan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini korumak için hayata geçirdiğimiz KOSGEB'in 'İstihdamı Koruma Destek Programı'nda, işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz desteğe 20 bin 354 işletme yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptı. Ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerimizi desteklemeye, girişimcilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


#Fatih Kacır
#KOSGEB
#İstihdam

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