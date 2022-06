Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaştırma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı'na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planladıklarını belirterek, “Lojistik sektörü günümüzde gittikçe daha da entegre hale gelen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşıdır.

Küreselleşen dünyada 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu coğrafyanın merkezinde olan Türkiye'nin önemi her geçen gün artıyor. Doğu-batı uluslararası tarihi İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye, Çin'den Londra'ya uzanan bir hattın merkezinde. 2002 yılından bu yana, ülkemizin ulaştırma ve altyapısına gerçekleştirdiğimiz 183 milyar dolarlık yatırım ile bu konumumuzun fırsatlarını ortaya çıkardık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planlıyoruz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bugün 700 milyar doları aşan ticaretten alacağımız payı artıracağız” diye konuştu.

'KUZEY KORİDORDA YOL GÜVENLİĞİ RİSKİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Karaismailoğlu, orta koridorun diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü alternatif olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Uluslararası ulaşım koridorları ele alındığında orta koridor hattı, mesafe ve süre açısından diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü bir alternatiftir. Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük, orta koridoru ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometrelik mesafeyi 12 günde katedebiliyor. Aynı yük, Rusya kuzey ticaret yolunu tercih ederse 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebiliyor.

Güney koridorda seyahat ettiğinde ise gemi ile Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 45-60 günde aşabiliyor. Ayrıca güney koridordaki Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemi vakası uzun süre hafızalardan çıkmayacaktır. Kuzey koridorda malum savaş ve yol güvenliği riski devam ediyor. Her hal ve şartta, hiçbir koridorun, merkezi konumunda olduğumuz orta koridor ile rekabet edemediği ortada. Bizim de niyetimiz belli. Bu potansiyeli milletimizin faydası için sonuna kadar ve en iyi şekilde değerlendireceğiz."

"LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Türkiye’nin kendi bölgesinde lojistik üs olması gerektiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye’nin 2053 yılındaki 1 trilyon dolar ihracat hedefini yakalayabilmesi için lojistik altyapısının tamamlanması ve küresel ticarette kendi bölgesinde lojistik üs olması gerekiyor. Bizler, ticaretin can damarı olan kara, hava, demir ve denizyollarını yaparken, tüm ulaşım modlarında multi-model bir sistem kuruyoruz.

Türkiye’nin bölgesinin lojistik üssü olması için toplam 13,6 milyon ton kapasiteli 13 ayrı lojistik merkezini işletmeye açtık. Bu merkezlere ek olarak Sivas-İzmir (Kemalpaşa) ve Rize (İyidere) lojistik merkezlerimizin yapımı hızla devam ediyor. Kayseri (Boğazköprü), Tekirdağ (Çerkezköy) lojistik merkezlerimiz ihale aşamasında.

Bilecik (Bozhöyük) Lojistik merkezinin II. Etap çalışmaları tamamlandı. Mardin, Şırnak (Habur), İstanbul (Avrupa Yakası), İzmir (Çandarlı), Zonguldak (Filyos) lojistik merkezlerimiz de etüt proje ve planlamaları devam ediyor. Bu çalışmalarımız neticesinde lojistik merkez sayımızı 26’ya çıkaracağız. Bunun yanı sıra; ortak akılla gerçekleştireceğimiz çalıştayların sonuçları doğrultusunda ilave yeni planlamalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.