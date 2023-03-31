|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını bildirdi.

12:45 . 31/03/2023 الجمعة
DHA
Kuzey Marmara Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabında Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını duyurdu.


Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.


Karaismailoğlu,
"Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un şehir içindeki ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişini sağladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerindeki sanayi bölgelerinin çevresinden geçen otoyol ile sanayi bölgelerinin otoyola doğrudan erişimlerini temin ettik"
 ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını belirten Karaismailoğlu, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını ve karbon emisyonunun da 425 bin ton azaldığını bildirdi.


Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu'na birkaç noktadan entegre olduğunu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na da bağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, ekonomik aktivitenin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kuracaklarını bildirdi.


#Adil Karaismailoğlu
#Kuzey Marmara Otoyolu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.