Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

Kuzey Marmara Otoyolu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabında Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını belirten Karaismailoğlu, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını ve karbon emisyonunun da 425 bin ton azaldığını bildirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu'na birkaç noktadan entegre olduğunu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na da bağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, ekonomik aktivitenin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kuracaklarını bildirdi.