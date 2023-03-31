Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabında Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını duyurdu.





Kuzey Marmara Otoyolu



📌İstanbul'dan başlayarak Kocaeli’den Sakarya’ya kadar 400 km uzunluğunda.



📌Marmara’nın yük ve transit trafiğini şehir içerisinden çıkardık.



📌Yılda toplam 5,4 milyar lira tasarruf sağladık.



📌Karbon emisyonunu 425 bin ton azalttık. pic.twitter.com/8XtAXfoCzy — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) March 31, 2023

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.





Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un şehir içindeki ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişini sağladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerindeki sanayi bölgelerinin çevresinden geçen otoyol ile sanayi bölgelerinin otoyola doğrudan erişimlerini temin ettik" ifadelerini kullandı.





Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını belirten Karaismailoğlu, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını ve karbon emisyonunun da 425 bin ton azaldığını bildirdi.





Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu'na birkaç noktadan entegre olduğunu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na da bağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, ekonomik aktivitenin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kuracaklarını bildirdi.



