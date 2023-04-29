Bakan Karaismailoğlu: Türkiye hızla gelişip büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "26 Nisan'da Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 27 Nisan'da Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. En kısa zamanda Sinop'ta da nükleer santralimizi açacağız. Nükleer santralleri yıllarca Türkiye'ye neden yaptırmadılar bunu da sorgulamak için 14 Mayıs önemli bir gündür" dedi. Karaismailoğlu, "3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızla Zigana Tüneli'ni açacağız. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi. Bütün dünyaya Trabzon'un, Gümüşhane'nin adını altın harflerle yazdıracak en önemli işlerimizden bir tanesi. 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tünelini açacağız" diye konuştu.