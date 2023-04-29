Bakan Karaismailoğlu: Türkiye hızla gelişip büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.
1 Mayıs'ta temeli atılacak
Şehir içi trafiği rahatlayacak
Projenin hayat geçmesiyle Trabzon şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, trafikte beklemelerin önüne geçileceğini ve vatandaşların kesintisiz, konforlu ve güvenli seyahat edeceğini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayal edilemeyen birçok işe imzamızı attık. Kazanan milletimiz, ülkemiz oldu. 20 yılda altyapımızı tamamladık. 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefimizi söylediğimizde bize ‘hayal satıyorsunuz’ diyenler, bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yollarla seyahat ediyorlar. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatı. Trabzon; güçlü, büyük Türkiye yolunda 2053 planlarından hak ettiği yatırımlardan daha fazlasını alacak, almaya da devam edecek” diye konuştu.
‘Milleti için çalışan hükümet var’
Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, “Biz daha Güney Çevre Yolu’nun temelini atmadan asılsız iddialarla gündemi meşgul etmeye başladılar. 2002’den bu yana Türkiye, hızla gelişip, büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. Devleti ve milleti için çalışan hükümet var. Türkiye’de iki şey bitmez. Bir, AK Parti’nin icraatları, iki, CHP’nin yalanları. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur” dedi.