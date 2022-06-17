Bakan Kirişçi: 77 milyon 370 bin 403 TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
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