Ekonomi Bakan Kirişci Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılına enerji katacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin artışını kontrol eden dipsavakların test edilmesine ilişkin, "Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dipsavaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılına enerji katacak
Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 63 metreye yükseldi.

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 63 metreye yükselmesiyle birlikte su seviyesinin artışını kontrol edecek 4 adet dipsavak, başarıyla test edildi. Böylece barajdan ilk su tahliyesi gerçekleşmiş oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dipsavaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak" ifadelerine yer verdi.

49 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaşarak dipsavakların seviyesine geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki DSİ Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan baraj gölünde biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaştı.

Suyun bu seviyeye ulaşmasıyla birlikte baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun bir şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek olan 4 adet dipsavak açılıp kapatılarak sorunsuz bir şekilde test edildi.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaştı
OYNAT 00:38
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 63 metreye yükselmesiyle su seviyesinin artışını kontrol edecek 4 dip savak başarıyla test edildi, böylece barajdan ilk su tahliyesi gerçekleşmiş oldu.


Yusufeli Barajı'nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı
GÜNDEM
Yusufeli Barajı'nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı

Yusufeli'nde su altında kalacak köyde mahsur durumdaki köpek botla kurtarıldı
GÜNDEM
Yusufeli'nde su altında kalacak köyde mahsur durumdaki köpek botla kurtarıldı

Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 45 metre oldu
EKONOMİ
Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 45 metre oldu

Bakan Kirişci Yusufeli Barajı'nın yıllık getirisini açıkladı
EKONOMİ
Bakan Kirişci Yusufeli Barajı'nın yıllık getirisini açıkladı
İstanbula kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

​Meteoroloji uzmanı tarih verdi.
Türkiye Yüzyılına enerji katacak

'Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak'

​Bakan Kirişci duyurdu: Testler başarıyla tamamlandı.
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

​Burdur'da şiddetli yağış: Evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

Annesi kızının cenazesini kabul etmemişti: Mezar taşı yaptırıldı.

​25 yaşındaki Tuğçe Can defalarca bıçaklandı boğazı kesildi.

​THY Amerikalı ev hanımlarına İstanbul'da Türkçe öğretecek.

İsveç Dışişleri Bakanından terör örgütü PKK/YPG destekçilerine tepki: Seçilmiş başkana yapılanlar iğrenç
Dünya

İsveç Dışişleri Bakanından terör örgütü PKK/YPG destekçilerine tepki: Seçilmiş başkana yapılanlar iğrenç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küstah eylemlerine tepki gösterdi. Billström, "Halk tarafından seçilmiş bir başkanı belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç." dedi.
THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret
Ekonomi

THY'den Amerikalı ev hanımları için yeni proje: Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Amerikalılara yönelik, "Türkçeyi İstanbul'da öğren, dizileri daha rahat seyret" adlı projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Bolat yaptığı açıklamada "Konaklama dahil 4 haftalık cazip fiyatlarla oluşturulmuş bir öğrenim paketini, Amerikalı ev hanımlarına sunacağız. Paket kapsamına alacağımız oteller ile anlaşmaları tamamlamak üzereyiz" ifadelerini kullandı.
İran lideri Hamaney gösterilerle ilgili konuştu: Talimat veriyor nasihat ediyoruz etkisi olmuyor
Dünya

İran lideri Hamaney gösterilerle ilgili konuştu: Talimat veriyor nasihat ediyoruz etkisi olmuyor

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki son olaylarda, devletin uyarı ve nasihatlerinin, uygun kültürel zeminin bulunmaması nedeniyle etkili olmadığını söyledi. Mahsa Emini gösterilerinde ülkede yaşanan ekonomik sorunların etkili olduğuna işaret eden Hamaney, "Ekonomi iyi değildi ve şu an da iyi değil. Halkın geçim sorunu kullanabilecekleri bir zemin oluşturdu." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.