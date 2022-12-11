Ekonomi Bakan Koca müjdeyi verdi 42 bin 500 atamayı şimdi yapıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Koca müjdeyi verdi: 42 bin 500 atamayı şimdi yapıyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri üzerine söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca müjdeyi verdi: 42 bin 500 atamayı şimdi yapıyoruz
Foto/arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na personel alımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Alımını İlan ettiğimiz 85 bin sağlık personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Yeni personelin 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. Bu sayede hekimlerimizin iş yükünü azaltıp verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak."

"EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ"

İlaç tedariğindeki iddia edilen eksiklerle ilgili de konuşan Koca şunları söyledi:

"Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkar etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça üretim ve stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz. Hastalarımızı biilaç bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz. İlaç soran bulacak, sorun arayan bulamayacak. Yarını kaçırmak istemiyorsak üretime, teknolojiye, bilgiye değer vermeliyiz."

Bir milli savunma hikayesi: ABD vermedi 36 ayda biz yaptık
GÜNDEM
Bir milli savunma hikayesi: ABD vermedi 36 ayda biz yaptık

Kimyasal yalanını raporla çürüttü
GÜNDEM
Kimyasal yalanını raporla çürüttü

Kendi adıma son kez destek istiyorum
GÜNDEM
Kendi adıma son kez destek istiyorum
Yangına uykudayakalandılar

Yangına uykuda
yakalandılar

İstanbul ​Avcılar'da panik anları.
Kaçak hafriyattaölümüne kaçış

Kaçak hafriyatta
ölümüne kaçış

​Döküm yaparken vatandaşlara yakalandılar.
42 bin 500 atama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

​'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı: Biri polis iki yaralı.

Muğla'da gece saatlerinde peş peşe iki deprem.

​Diğer dükkanlara sıçramadan müdahale edildi.

​Türkiye Yüzyılı'nı başlatıp bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.

​İnsan hakları ihlallerine karşı mücadele ediyoruz.

​Kur'an'ın manası henüz gençken Hayrettin Karaman'ın gönlünü fethetmiş.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

​Bir milli savunma hikayesi.
Enerjide Avrupa'ya modelsiniz

Enerjide Avrupa'ya modelsiniz

ABD'li enerji uzmanı Shaffer TRT World Forum'da konuştu.​

​İngiltere'yi mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.
Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir

Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir

Esas hesabı siz vereceksiniz.
ABD'nin tahtını sallıyor

ABD'nin tahtını sallıyor

​Pekin'den Körfez çıkarması.
Çocuk istismarı insanlık dışı bir suç

Çocuk istismarı insanlık dışı bir suç

​Emine Erdoğan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.