Ekonomi Bakan Kurum Türkiyede deprem riski taşıyan bina bırakmayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: Türkiye'de deprem riski taşıyan hiçbir binayı bırakmayacağız

Bakan Kurum: Türkiye'de deprem riski taşıyan bina bırakmayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde riskli binaların yıkılacağının altını çizerek, "Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Türkiye'de deprem riski taşıyan hiçbir binayı bırakmayacağız. Buna ilişkin de valiliklerimiz ve belediyelerimizle vatandaşımızın da içinde olduğu yatay mimari anlayışıyla az katlı örnek projeler inşa edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Marmara bölgesi başta olmak üzere, deprem tehlikesi bulunan birçok ilde kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı.
Marmara bölgesi başta olmak üzere, deprem tehlikesi bulunan birçok ilde kentsel dönüşüm projesi başlatılmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Türkiye'de deprem riski taşıyan hiçbir binayı bırakmayacağız. Buna ilişkin de valiliklerimiz ve belediyelerimizle vatandaşımızın da içinde olduğu yatay mimari anlayışıyla az katlı örnek projeler inşa edeceğiz." dedi.

Kurum, Karaman Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kurum, buradaki konuşmasında, STK'ler ve muhtarlarla şehrin geleceğine dair karar almak için toplanmaktan büyük sevinç duyduğunu söyledi.

Karaman'ı mevcudiyetinden daha yukarı çıkarmak için çalışacaklarını anlatan Kurum, "Karaman, birçok değerli projeyi kazanmış olacak. Karaman'ın atık su arıtma tesisine ilişkin de İller Bankasına talimat verdik. Karaman'ın atık su problemini çözecek projelendirme işine hızlı şekilde başladık" diye konuştu.

Kent merkezinde sokak sağlıklaştırması projesini de gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, Kazımkarabekir ilçesine ise kültür merkezi inşa edileceğini bildirdi.

"Çok kısa zamanda bir havalimanı kazandırmış olacağız"

Kurum, Karaman'da tarıma dayalı sanayiyi geliştirecek projenin de hayata geçirileceğini belirterek, "Karaman'ımızın bir havalimanı hayali var. Ereğli'ye 60 kilometre mesafede yapılacak projenin, alan ve zemin etütleri, planlama süreçleri tamamlandı. Ulusal yatırım programına alındı. İnşallah çok kısa zamanda bir havalimanı kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de deprem riski taşıyan hiçbir binayı bırakmayacağız"

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılması gereken riskli alanların dönüşümünü gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

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  • "Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Türkiye'de deprem riski taşıyan hiçbir binayı bırakmayacağız. Buna ilişkin de valiliklerimiz ve belediyelerimizle vatandaşımızın da içinde olduğu yatay mimari anlayışıyla az katlı örnek projeler inşa edeceğiz. Şehirlerimizdeki atık su arıtma hizmetini şu an nüfusun yüzde 88'ine veriyoruz. 2023'te yüzde 100'üne ulaşmak suretiyle tüm şehirlerimizde atık su arıtma problemini çözerek şehirlerimizi daha nefes alır, çevreye, doğaya duyarlı ve yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Bu noktada şehirlerin içinden geçen derelerin ıslahından tutun da akarsularımızı eski haline getirmek için çok önemli bir projeyi yürütüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında eylem planını hazırlıyoruz. Bu kapsamda Karadeniz bölgemizden başlamak suretiyle tüm bölgelerimizde uyum ve strateji planını koyduk. Bunu da inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte uygulamaya geçireceğiz."

"Çevreci bir liderimiz var"

Kurum, çevreci bir parti olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çevreci bir liderimiz var. 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla plastik poşetlerimizi ücretli hale getirdik. Ne kampanyalarımızda ne de sokaklarda afiş, broşür olarak plastik bayrak, poşet kullanıyoruz. Poşetlerimizin kullanımına baktığınızda yüzde 70 azaltıldı. Yıllık 30-35 milyar poşet tüketiyoruz. Bu uygulamaya geçer geçmez yüzde 70 azaltıldı ve gerçekten kişi başı 440 olan poşet kullanımı, yakın zamanda yüzde 90 azaltılmak suretiyle 40 adete düşecektir. Hedefimiz bu."

Gençlerin davetini geri çevirmedi

Konuşması sırasında salondaki bir grup genç, "AK gençlik Bakan'ından kahve istiyor." sloganı attı. Bakan Kurum, gençlerin bu isteğine, "Kahve içmeye geleceğiz." karşılığını verdi.

Programın ardından Kurum ve beraberindekiler, kendisine meşalelerle eşlik eden gençlerle Hatuniye Medresesi Millet Kıraathanesi'ne yürüdü. Burada gençlerle kahve içen Kurum, bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kurum'a, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin de eşlik etti.

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