Ekonomi Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü Ticaretteki tüm engellerin kaldırılması hususunda istişarede bulunduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü: Ticaretteki tüm engellerin kaldırılması hususunda istişarede bulunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile görüştü. Bakan Nebati, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması, bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile görüştü: Ticaretteki tüm engellerin kaldırılması hususunda istişarede bulunduk
Bakan Nureddin Nebati - Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verd:

"Suudi Arabistan Maliye Bakanı mevkidaşım Sn. Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması ve yatırımların en üst düzeyde teşvik edilmesi hususlarında istişarelerde bulunarak bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik."

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