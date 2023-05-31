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Ekonomi

Bakan Nebati'den uçaktaki görüntülere ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati uçakta çekilen görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçağın rötar yapmasının nedeninin rötar yapması olduğunu belirten Nebati "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım" ifadelerini kullandı.

11:36 . 31/05/2023 Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde gündeme gelen uçaktaki görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.
Nebati şu ifadeleri kullandı;

"29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir.

"Şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur"

Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır.

Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım.

Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz. Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir.

Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum."




#Nureddin Nebati
#uçak
#rötar
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