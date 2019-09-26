Kırsalda yaşayanların gelir seviyelerini artıracak '5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi'nde sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi" sayesinde orman köylüsüyle "hasım"dan ziyade "hısım" ilişkisi içinde bir iş birliği oluşturduklarını belirterek, "Bütün bu çalışmalardaki hedefimiz, atıl durumda olan bozuk ormanlarımızı verimli hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşlarımızın gelir seviyelerini ve yaşam standartlarını yükseltmek" ifadelerini kullandı.

AA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak amacıyla uygulamaya koyduğu "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi"nde sona yaklaşıldığı ve bugüne kadar 4 bin 718 köyde 14 milyon gelir getirici türde fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin artması hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, bakanlık olarak daima orman köylülerinin yanında olduklarını belirterek, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerini artırmak maksadıyla ceviz, badem ve fıstık çamı gibi türlerde de ağaçlandırma yapıldığını kaydetti.

Pakdemirli, bu tür ağaçlandırma çalışmalarında maksadın Türkiye'nin akciğerleri olan ormanları, bu alanlara bağımlı yaşayan orman köylüleriyle yönetmek olduğunu vurgulayarak, vatandaşların ormanları sahiplenmesinin onları yerinde kalkındırmaktan geçtiğini ifade etti.

Yapılan bu çalışmalarla devlet ormancılığından millet ormancığına geçişin temelinin atıldığına işaret eden Pakdemirli, "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi sayesinde orman köylüsüyle 'hasım'dan ziyade 'hısım' ilişkisi içinde bir iş birliği oluşturduk. Bütün bu çalışmalardaki hedefimiz, atıl durumda olan bozuk ormanlarımızı verimli hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşlarımızın gelir seviyelerini ve yaşam standartlarını yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

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Gelir getirici türlerle ağaçlandırma çalışması

Pakdemirli, proje kapsamında iklim şartlarına göre ceviz, badem, fıstık çamı, zeytin, defne, keçiboynuzu, kestane, ahlat, kuşburnu, alıç gibi gelir getirici türlerle köylerde ağaçlandırma yapıldığını aktararak, "2015 yılında uygulamaya konulan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan proje kapsamında bugüne kadar 4 bin 718 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması yaparak 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk." bilgisini paylaştı.

Bakan Pakdemirli, söz konusu ağaçlandırma çalışmalarından elde edilen ürünlerden faydalanma haklarının, eşit ve adil bir şekilde çekilen kurayla mahalli halktan müracaat edenlere, sembolik olarak çok cüzi bir fiyat karşılığı verildiğini kaydetti.

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