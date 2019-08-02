Ekonomi Bakan Pakdemirli Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz

Bakan Pakdemirli: Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 için bir hedefleri olduğunu belirterek, "Hedefimiz, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
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Önce helikopterle Milas'ın Ören Mahallesi ile Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki yanan alanları havadan inceleyen Pakdemirli, ardından Zeytinköy Mahallesi'ne geçti.

Köy kahvesinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, yangın sonucu bir araya gelmekten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Siyasi hayatın içinden gelen bir aileye mensup olarak 50 yıldır siyasetle içli dışlı olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bir yerde deprem oluyor. Deprem olduğu dakika, saat, Cumhurbaşkanımız uçağa binip olay yerine gidiyor. Van depreminde olduğu gibi. Ana muhalefet partisi liderine mikrofon uzatıp 'Nereye gidiyorsunuz?' diye soruyorlar. 'Salı günü belki gitmeyi düşünüyorum' diyor. Aradaki fark bu. Vatandaşın derdiyle dertlenmek, oy verilsin, verilmesin hiç önemi yok. Biz vatandaşın derdiyle dertleniyoruz. Gönül ister ki böyle elim olaylarla bir araya gelmeyelim. Hep güzel günlerde bir araya gelelim." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, hiç yangın çıkmaması için tüm gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

"Bir ağacımız daha yanmasın istiyoruz"

Muğla'nın 3'te 2'sinin ormanlarla çevrili, yangın hassasiyetinin de çok yüksek bir il olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

  • "Bu yüzden hep birlikte el ele, bilinçli şekilde yangınlara karşı mücadele etmeliyiz. En büyük mücadelemiz eğitim. Düşünmeden atılan bir izmarit, cam şişe ya da gazoz kapağı yangın çıkartabilir. Zeytinköy'de çıkan yangının sebebini bilememekle beraber, yangınların sebeplerinin yüzde 80'inden fazlası insan kaynaklı. Doğal ya da yıldırım kaynaklı yangınlar da var ama öncelikli sebebi insan. Yanan yerleri ne kadar rehabilite ederseniz edin, çok önemli doğal bir varlığı kaybetmiş oluyoruz. Hele ki Zeytinköy gibi ormanların arasında olan köylerimiz için son derece büyük travmalar oluyor. Yangın olursa söndürmek ana görevimiz. Söndürme işini hızlı şekilde yapmamız lazım. Geçen yıl yangına ilk müdahale süremiz 18 dakikaydı. Bugün itibarıyla bu süre 12 dakikaya indi. Bir ağacımız daha yanmasın istiyoruz. Bir ağacımızın az yanması, ülke ekonomimizin büyümesi ve etrafımızdaki yeşillikler için son derece önemli."

Bakan Pakdemirli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman bir ağacın önemine dikkati çektiklerini bildirdi.

Orman yangınlarının söndürülmesi ve temizlik çalışmasının ardından ilk işin yanan alanın ağaçlandırılması olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

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  • "4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız. 2023 için bir hedefimiz var, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz. Bu hedef bizim için çok önemli bir ışık. Hedefe ulaşmak için Bakanlık olarak gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Zeytinköy'de yangında yaklaşık 250 hektar alan etkilendi. Bizim 2019'da performansımızla, çıkan yangını anında söndürüyoruz. Yangın başına bir hektar alan zarar görmeye başladı artık. Yangının söndürülmesine büyük emek veren orman personelimize de teşekkür ediyorum."

Daha önce de söylediği gibi Dalaman ve Göcek'teki yanan alanın temizlenmesinin ardından eylülde tüm Muğlalılarla ağaçlandırılacağını anlatan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bilinenin aksine, son 15 yılda Muğla'da 71 yangın çıkmış, yanan alanların hiçbiri imara konu edilmemiştir. Bu Türkiye için de geçerlidir. Hiçbir kimse bir yandan ormanı yakacak, sonra canını riske edip oraları söndürecek. Sonra da ormanı imara konu edecek. Böyle bir düşünce 80 milyon vatandaşımızın hiçbirinin kafasında yer alamaz. Bir yıllık bakanlığım süresince 65'ten fazla il dolaştım. Çok ilde birçok taleple karşılaştım. Buradaki talepleri de birebir takip etmek bizim boynumuzun borcudur. Zeytinköy travma geçirmiş bir köydür. Buralarda hayatın tekrar normale dönmesi için her şeyi yapacağız. Yaraların sarılması amacıyla devlet elinden geleni yaptı. Evler yapılıyor, dikimlerimiz tamam. Tarımda kadınlarımıza çok güveniyorum. Bölgede üretilen balın da daha yüksek fiyatlara satılması lazım. Üreticimizi koruyup, tüketicimizi de kollayacağız. Hep birlikte inşallah daha güzel günlere yelken açacağız. 7 bin zeytin fidanı diktik. 28 bin tane bal ormanı için gerekli fidanlar dikildi. Yeni talepleri de karşılamak için gayret göstereceğiz."

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