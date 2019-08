Bakan Pakdemirli: Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz Bakan Pakdemirli: Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 için bir hedefleri olduğunu belirterek, "Hedefimiz, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz." dedi.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2019, 19:46 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019, 19:50 AA