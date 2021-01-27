Ekonomi Bakan Pekcan açıkladı Bugün ödeniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan açıkladı: Bugün ödeniyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık, kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır." dedi.

Haber Merkezi AA
Esnaf ve sanatkarlara yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başladı.
Esnaf ve sanatkarlara yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başladıklarını hatırlatarak, "Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafımıza 750 ve 500 TL arasında kira desteği sağlayacağız
OYNAT 02:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafımıza 750 ve 500 TL arasında kira desteği sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız' dedi.


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