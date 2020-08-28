Bakan Pekcan duyurdu: Kolay İhracat Platformu'nu devreye alıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nu devreye alınacağını duyurdu. Kolay İhracat Platformu sayesinde ihracatçıların yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacağını belirten Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi.

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Her firmanın kimliği olacak

Pekcan daha önce yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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