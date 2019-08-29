Ekonomi Bakan Pekcan İhracat Ana Planını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan 'İhracat Ana Planı'nı açıkladı

Ticaret Bakanı Pekcan, ihracatçılar için önemli bir gelişmeyi açıklayarak, "İhracat Ana Planımızla ihracatçılarımız için Akıllı İhracat Platformu kuruyoruz" dedi. Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirledik. Sektörler, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, İstanbul'da "İhracat Ana Planı"nı açıkladı.

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın istikrarlı büyümenin ihracata dayalı olduğu bir anlayışla hayata geçtiğini anımsatan Pekcan, İhracat Ana Planı'nı hazırlarken Kalkınma Planı hedeflerini dikkate alarak, 226,6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Asıl hedefin, dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümlerini de yakinen takip ederek bu hedefin de üzerine çıkabilmek olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Oluşturduğumuz bu plan kapsamında, sürdürülebilir bir ihracat anlayışını hedefliyoruz. Bakanlığımızca ilgili paydaşların katılımıyla yapılan titiz çalışmalar sonucunda 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri seçerken, ülkelerin Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndan yüzde 60 pay almasını, dünya ithalatının yüzde 43,7'sini gerçekleştirdiklerini ve ülkemiz ihracatından da yüzde 25,2 pay aldıklarını dikkate aldık.

Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak."

REKLAM

Yerli üretim Ako Akü Rusya'daki fuarda ilgi odağı oldu
EKONOMİ
Yerli üretim Ako Akü Rusya'daki fuarda ilgi odağı oldu

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi
EKONOMİ
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi

Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı
EKONOMİ
Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı

TSK ve MİTten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi.
En büyük casusluk olayı aydınlanabilir

En büyük casusluk
olayı aydınlanabilir

​Kod adını bizzat FETÖ lideri koydu.
Şule Yüksel Şenlere veda

Şule Yüksel
Şenler'e veda

Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı kılındı.
G.Saray'a gideceğim

G.Saray'a gideceğim

Falcao sarı-kırmızılılara müjdeyi verdi.
TL için yeni faiz

TL için yeni faiz

Uluslararası standartlara uyumlu olacak.
Her girişte<br>farklı tabela

Her girişte
farklı tabela

​Bu ilçenin nüfusu geldiğiniz yere göre değişiyor.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
Korkunç anlar kamerada

Korkunç anlar kamerada

​Halk otobüsünden saniyelerle kurtuldu.
Yeni görev

Yeni görev

Erdoğan'a suikaste giden FETÖ timini yakalamıştı.
Kararı bekleniyor

Kararı bekleniyor

​F.Bahçe'den Volkan Demirel ile ilgili açıklama geldi.
KKTC'de tarihi gün

KKTC'de tarihi gün

'Hayalet şehir' ​45 yıl sonra görüntülendi.
İBB önünde<br> oturma eylemi

İBB önünde
oturma eylemi

Yüzlerce çalışan İmamoğlu'ndan "işe iadelerini" istiyor.
Putin'in dondurmacısı da KGB ajanı

Putin'in dondurmacısı da KGB ajanı

​Erdoğan'a dondurma uzatan o kişi Putin'in fotoğraflarında ortaya çıktı.
60'ından <br>sonra hafız oldu

60'ından
sonra hafız oldu

İcazetini öğrencileriyle birlikte alacak.
KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları açıklandı

​Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.
17 ülke 5 sektör!

17 ülke 5 sektör!

​Ticaret Bakanı Pekcan, önemli hazırlığı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.