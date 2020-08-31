Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Spor

Galatasaray'a Marcao piyangosu: 17 milyon euro

Yeni sezonda daha dengeli ve maliyeti düşük bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaşırken, iki kulüp bonservis konusunda sıkı pazarlığa başladı.