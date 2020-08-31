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Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR UZATILDI?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı.

  • Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim’e kadar yararlanmaya devam edecek.

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