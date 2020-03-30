Ekonomi Bakan Selçuk Kısa çalışma ödeneğine salgından etkilenen herkes başvurabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir

Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneğine salgından etkilenen herkes başvurabilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak "Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Ödenek işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. En fazla 3 ay ödenecek" dedi. Bakan Selçuk "2 milyon haneye biner lira 1 Nisan'da ödenmeye başlayacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıklama yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir işyeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi. Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.

Kısa çalışma ödeneğine işletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok.

  • Ödenek işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. En fazla 3 ay ödenecek. Ödeneğin üst limiti şöyle, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor. Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75'ini almış olacak.

Yaklaşık 420 bin sigortalı için 19 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İmalat sektörü ilk sırada. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri.

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la bir paketimiz var. Birinci fazında 2 milyon haneye 1.000 lira destek sağladık. Koronavirüsün etkilerini de düşündüğümüzden fiziki bir başvuru almadık. 1 Nisan'da ödemeleri başlatmış olacağız. İnşallah gelecek fazları da olacak.Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar. Telefonla arasınlar.

Emekli ikramiyeleri de 7-11 Nisan'da ödenecek. Vatandaşlar evlerinde kalsın biz ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bayram ikramiyelerine de devam ediyoruz. 12 milyon emeklimiz var. 1.000 TL'den hesaplarsak toplam rakam çıkıyor.

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