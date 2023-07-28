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Ekonomi

Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) son iki yılın en düşük seviyesine inmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

21:27 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aştı.


Bakan Şimşek konuya ilişkin paylaşımda bulundu



Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…

Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.'' ifadelerini kullandı.


#Mehmet Şimşek
#kredi risk primi
#ekonomi
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