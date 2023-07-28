Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Salzburg'da kurduğu temasları, Twitter adresinden bir mesaj yayınlayarak aktardı. Şimşek "Türkiye’nin küresel ve bölgesel politikalar bakımından belirleyici konumunu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilerek derinleştirilmesinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.