Bakan Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aştı.
Bakan Şimşek konuya ilişkin paylaşımda bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.'' ifadelerini kullandı.