Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamı 2028 yılında bitebilir

Bakan Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Rezzak Müheybes es-Sadavi ile Kalkınma Yolu Projesi'nin ne kadar hızlı hayata geçirilebileceğini ve projenin önündeki süreçlerin daha hızlı nasıl aşılabileceği noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Aylardır çalıştırdığımız heyetlerimizi tekrar bir araya getirdik." diyen Bakan Uraloğlu, heyette yer alanların bir kısmının yarın da Bağdat'ta görüşmelere devam edeceğini kaydetti.

Uraloğlu, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de yaptığı görüşmesine değinerek, "Irak'ta gerçekten bu işin bir an önce yapılması gerektiği yönündeki iradeyi yakından görme imkanına sahip olduk. Biz de aynı iradeye sahibiz. Bu, öncelikle iki ülkenin sonrasında da Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi dört ülkenin birincil derecede bu işe sahip çıkmasıyla başlamış olan bir süreç. Civar ülkelerden de bir katılım ve destek talebi olursa ona da kapılarımızın açık olduğunu değerlendirdik. Türkiye'de yapmamız gereken işler var, bir taraftan da onları yapıyoruz." şeklinde konuştu.





"Tamamı 2028 yılında bitebilir diye öngörüyoruz"





Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak topraklarında bin 200 kilometre uzunluğunda yapılması gereken işler olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye sınırlarındaki bölümün ise bin 600 - bin 700 kilometre civarında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz, aslında yapacağımız gereken işlerin birçoğunu yapmış durumdayız. Burada o heyecanı görmüş olmak bu işin olabilirliğiyle ilgili kanaatimizi güçlendirmiştir. Yapılması gereken işler noktasında hızlıca hareket etmek gerekir. Çünkü alternatif güzergahlar da ortaya konuldu. Burada daha üst seviyede bir yaklaşım var aynı şekilde biz de destekliyoruz. İnşallah kısa zamanda çalışmalarına başlayacağız. Burada Fav Limanı'nın birinci fazının 2025 yılında hayata geçirileceğini öğrendim. Ama demir yolu peyder pey hayata geçececektir ama projenin tamamı 2028 yılında bitebilir diye öngörüyoruz."

Bağdat'taki temaslarında Iraklı mevkidaşı Sadavi ve Başbakan Sudani ile görüşen Bakan Uraloğlu, daha sonra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğindeki şehitler anıtını ziyaret ederek, anı defterini imzaladı.







