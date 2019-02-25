Ekonomi Bakan Varank Yerlileştirme ürün programını açıklayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Yerlileştirme ürün programını açıklayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimindeki eğilimi yakından takip ettiklerini ve yakında açıklanacak yerlileştirme ürün programıyla döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayi sanai ürünlerinin yerlileştirmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle;

Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu ihtiyaca çözüm bulmak istiyoruz.

Yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma tasarlıyoruz. Nihai amaç, Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız.

Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz.

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