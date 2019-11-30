Ekonomi Bakan Varanktan çok sayıda fabrikaya gece ziyareti
İŞ DÜNYASI

Bakan Varank'tan çok sayıda fabrikaya gece ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda gece yarısı incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, “Buradaki sanayi kuruluşlarımız gerçekten ülkemizin gözbebeği, sanayimiz açısından ülkemiz açısından önemli tesisler var.'' diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sanayi tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sanayi tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Tekirdağ'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene 1 ve Ergene 2 OSB'lerinin ardından Çerkezköy OSB'de fabrika ziyaretleri yaptı.

Gecenin geç saatlerine kadar bölgedeki fabrikalarda incelemelerde bulunan Varank, ilk olarak Arçelik'in fabrikasını ziyaret ederek, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

  • Gece vardiyasında çalışan işçilerle bir araya gelen Varank, Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkati çekerek, yüksek teknoloji üretimine katkı sağladıkları için işçilere teşekkür etti.

Varank, daha sonra ilaç sanayisinde faaliyet gösteren Pharmactive İlaç ve Koçak Farma firmalarının bölgedeki üretim merkezlerini gezdi.

Bu ziyaretlerin ardından dişli pompa, motor bloğu, motor üniteleri gibi ürünler üreten Hema Endüstri'yi gezen Varank, şirketin üretim faaliyetlerine ilişkin inceleme yaptı.

Çelik yelek üretimi yapılan tesiste test atışı da gerçekleştiren Bakan Varank, milli piyade tüfeğinin el kundağı ve bazı parçalarının üretildiği tesisi de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Varank, son olarak beyaz eşya üreticisi BSH Ev Aletleri firmasının bölgedeki fabrikasını ziyaret etti ve çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Varank’tan sanayi tesislerine ziyaret.

Söz konusu ziyaretlerde Varank'a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri eşlik etti.

Bakan Varank’tan sanayi tesislerine ziyaret

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