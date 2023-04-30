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Ekonomi

Bakan Varank'tan TÜBİTAK bursiyerlerine sigorta müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformu Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni’ne katıldı. Bakan Varank, "Bizden Burs alan fiili olarak bir yerden maaş almadan sadece bizim verdiğimiz burslarla geçinen araştırmacılarımızın isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50’sini bundan sonra TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz. Bu sayede arkadaşlarımız emekli olma yolunda biraz kendileri katkı verecekler, biz de katkı vereceğiz" dedi.

14:24 . 30/04/2023 Pazar
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 1004 Programı Yüksek Teknoloji Platformu Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni katıldı. İstanbul Havalimanı TEKNOFEST alanında gerçekleşen törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üyeler ve öğretim görevlileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Mandal, proje hakkında bilgiler vererek, platformun önemine vurgu yaptı.Törende Bakan Varank da katılımcılara hitap etti.

“600 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti'

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’te vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyleyerek, “Etkinliği Teknofest kapsamında gerçekleştiriyoruz. Müthiş bir TEKNOFEST oluyor. Dün 600 binden fazla ziyaretçiyi misafir ettik. Bugün rekor kırmayı hedefliyoruz. Zaten toplantıya biraz geç kaldım. Yollar tıkalı olduğu için bir trafik, motorcu arkadaşımızın arkasına binip öyle buraya gelebildim. Bu coşkuyu, bu heyecanı burada bizlerle yaşamanız, sizin yetiştirdiğiniz öğrencilerin hangi etkinliklere sahip olduğu, takım çalışmasını nasıl öğrendikleri, nasıl heyecanla milli teknoloji hamlesine katkı vermeye çalıştıklarını burada bizzat görmeniz bizim açımızdan da değerli. TEKNOFEST hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yarın da 1 Mayıs, tatil. Biz TEKNOFEST'e devam edeceğiz. Tekrar tüm Türkiye'yi İstanbul'daki 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızı aile boyu TEKNOFEST'e bekliyoruz" dedi.

Yarısını TÜBİTAK ödeyecek

Varank TÜBİTAK’tan burs alanlarının sigortalarının yüzde 50’sini ödeyecekleri müjdesini vererek, “Yüksek teknolojinin lokomotifi araştırmacı insan kaynağına yönelik önemli bir müjdeyi de buradan sizlerle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Halihazırda bir kurumda çalışmadan bizden burs alan doktora ve doktora sonrası araştırmacıların sürekli karşılaştığımızda bizlere söylediği bir sorun vardı, ‘Sayın Bakanım biz sizden burs alıyoruz, ciddi manada çalışmalar yapıyoruz ama bizim sigortamız başlamıyor. Bu da bir çözüm bulur musunuz?’ dediler. Biz de arkadaşlarımızla oturduk, bir çözüm geliştirdik. Bizden burs alan fiili olarak bir yerden maaş almadan sadece bizim verdiğimiz burslarla geçinen araştırmacılarımızın isteğe bağlı yaptıracakları sigortalarının bedelinin yüzde 50’sini bundan sonra TÜBİTAK olarak biz ödeyeceğiz. Bu sayede arkadaşlarımız emekli olma yolunda biraz kendileri katkı verecekler, biz de katkı vereceğiz. Böylece hep o bizden talep ettikleri emeklilik süreçleri başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.



#Mustafa varank
#TÜBİTAK
#burs
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