Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Yardımcısı müjdeyi verdi Elektronik ortamda abonelik geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yardımcısı müjdeyi verdi: Elektronik ortamda abonelik geliyor

Geçtiğimiz günlerde yenisafak.com'un da gündeme getirdiği aboneliklerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenlemede tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenlemenin önümüzdeki hafta meclis gündeminden geçerek vatandaşların elektronik ortamda abone olmalarının önünün açılacağının müjdesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin meclis gündeminden geçerek vatandaşların elektronik ortamda telekom operatörlerine abone olmalarının önünü açacağını söyledi.

Salgın sürecinde dünyada da çok sayıda tedbir alındığını anımsatan Sayan, Türkiye'de yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen, tüm vatandaşlarımızın ve operatörlerimizin uzun süredir beklediği ve bizim de kanun değişikliği gerektiği için çok hızlı adım atamadığımız, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenleme, inşallah önümüzdeki hafta Meclis gündeminden geçerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda abone olmalarının önü açılacağı müjdesini vermek istiyorum."

Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor
EKONOMİ
Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor

Yüzde 40 indirim yapılacaktı: Otobüs biletlerinde yeni ücretler belli oldu
EKONOMİ
Yüzde 40 indirim yapılacaktı: Otobüs biletlerinde yeni ücretler belli oldu
Abone Ol Google News
İlacı ürettik

İlacı ürettik

​Bakan Varank Kovid-19'a karşı çok önemli bir müjdeyi duyurdu.
Tarihi sefer başlıyor

Tarihi sefer başlıyor

​Türkiye'nin gururu petrol ve doğalgaz için demir alıyor.
Beklenenindirim geldi

Bakanlık yüzde 40 indirim yapılacağını açıklamıştı.
Planlama belli oldu

Planlama belli oldu

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yurt dışı uçuşlar için tarih verdi.

İtalya ile yaptıkları anlaşmada dikkati çeken detay.
Mahkeme 51 şüpheliyi<br> gerekçesiz serbest bıraktı

Mahkeme 51 şüpheliyi
gerekçesiz serbest bıraktı

Bilirkişi raporları görmezden gelindi.

​Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.
Zabıta <br>ordularıyla geldiler

Zabıta
ordularıyla geldiler

Haydar Ali Yıldız, Yeni Şafak canlı yayınında anlattı.

​BM'den pandemiyle mücadelede dünyaya çok net uyarı.

​Dışişleri'nden Kıbrıs'taki İngiliz oyununa tepki.

Dev anketin kazananı belli oldu.

​Şirinevler'de şoke eden olay.

Pozitif vaka sayısı sürekli artışa geçti.

​OdaTV'nin Ankara temsilcisi ile bir astsubay cezaevine gönderildi.

Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi.

​TSK sondaj faaliyetlerine başlanacak Libya'da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında.

​İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tarihi olarak açıkladığı güne çok az kaldı.
Yüzde 40 indirim yapılacaktı: Otobüs biletlerinde yeni ücretler belli oldu
Ekonomi

Yüzde 40 indirim yapılacaktı: Otobüs biletlerinde yeni ücretler belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde bilet fiyatlarının iki katını aşmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Bakanlıktan bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında bir indirim olacağı belirtilirken beklenen tavan ücret tarifesi belli oldu. Yapılan değişiklikle İstanbul-İzmir arası otobüs bilet fiyatı 120 TL'ye indi.
Dışişleri'nden İngiltere'ye Kıbrıs'taki üslerine ilişkin düzenlemeye sert tepki: Kabul edilemez
Gündem

Dışişleri'nden İngiltere'ye Kıbrıs'taki üslerine ilişkin düzenlemeye sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünün değiştirilmesine ilişkin yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Aksoy, "Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir. Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında, garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur" dedi.
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Gündem

İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon

İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında gümrük muayene memurları ile Kapalı Çarşı esnaflarının da bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şebekenin, Çin'den gelen 2 milyon 500 bin lira değerindeki lüks çanta, ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taşları yasa dışı yollarla yurda sokarak devleti 500 bin lira vergi kaybına uğrattıkları belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.