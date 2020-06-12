Bakan Yardımcısı müjdeyi verdi: Elektronik ortamda abonelik geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemenin meclis gündeminden geçerek vatandaşların elektronik ortamda telekom operatörlerine abone olmalarının önünü açacağını söyledi.

Salgın sürecinde dünyada da çok sayıda tedbir alındığını anımsatan Sayan, Türkiye'de yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen, tüm vatandaşlarımızın ve operatörlerimizin uzun süredir beklediği ve bizim de kanun değişikliği gerektiği için çok hızlı adım atamadığımız, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenleme, inşallah önümüzdeki hafta Meclis gündeminden geçerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda abone olmalarının önü açılacağı müjdesini vermek istiyorum."

EKONOMİ Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor