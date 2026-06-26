Bakan Yumaklı, çay üreticilerine 2,6 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin yapıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını belirterek, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.
Çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını bildiren Yumaklı, "
Toplam 2 milyar 677 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun."
değerlendirmesinde bulundu.
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