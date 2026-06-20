Üç milyon vatandaşa tapu müjdesi: Orman Kanunu değişti, iade süreci başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Kanunu’nda yapılan değişiklikle, devlet ormanı sınırları içerisinde kalan ancak özel mülkiyet statüsündeki taşınmazlara ilişkin uzun yıllardır devam eden tapu sorunlarının çözülmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yaklaşık 3 milyon vatandaşı ilgilendirdiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Kanunu’nda yapılan kritik bir değişiklikle milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren tapu sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu duyurdu. Kanuna eklenen "Ek Madde 22" ile birlikte, yıllar içinde farklı yasal düzenlemeler ve kurum uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler gideriliyor.
İptal Edilen Tapular İade Edilecek
80 Bin Taşınmaz, 3 Milyon Vatandaş Yararlanacak
KARBON YUTAK ORMANLARI KURULACAK
İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve kayıpların önlenmesi için kendi görev ve sorumlulukları dahilinde gereken koruyucu güvenlik tedbirlerini alacak ve bu konuda DSİ'yi bilgilendirecek.
Orman Genel Müdürlüğünce, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları (atmosferdeki karbonu tutarak ve depolayarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olan ekosistem) kurulacak.
Lisans almaksızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılmakta olan ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım programlarındaki projeler için belirlenen süre, 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a uzatılacak.
Orman Kanunu'nun 2/B hükmüne göre uygulamaların gerçekleştirildiği yerlerde, Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek inceleme sonucunda, bu uygulamaların hükmen iptal edildiği yerler ile 2/B uygulamalarına ait orman kadastrosu tutanaklarında, bu uygulamaların tamamlandığı veya başkaca uygulama yapılacak sahanın bulunmadığının yazılı olup olmadığına bakılmaksızın, 2/B hükmünün şartlarını taşımadığı açıkça belirtilen yerler dışında kaldığı tespit edilen alanlarda 2/B uygulamaları yapılabilecek.
ÇELTİK ÜRETİMİNDE EKİM ALANLARI GENİŞLİYOR
Çeltik Ekimi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle çeltik üretiminin önündeki önemli bir engeli kaldırıyoruz.
Mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde yaşanan uygulama sorunu çözülüyor.
Toplam 20 bin çeltik üreticimizi ilgilendiren düzenlemeyle ekim alanlarının genişlemesinin önü açılıyor.
KURALLAR NET CEZALAR CAYDIRICI
İhlalde ısrar edenlerin belgeleri iptal edilecek, sahadaki denetimler mülki idarelerimizce çok daha sıkı yapılacak.
Toplum sağlığını güvence altına almak için önemli bir adım daha atıldı.
Yeni düzenlemeyle, alkollü içkilerde "çağrışım" veya "etkinlik desteği" adı altındaki gizli reklamlar tamamen engellendi.
Ayrıca marka hileleriyle vatandaşlarımızın yüksek alkollü ürünlere teşvik edilmesinin önüne geçildi.