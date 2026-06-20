Üç milyon vatandaşa tapu müjdesi: Orman Kanunu değişti, iade süreci başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Kanunu’nda yapılan kritik bir değişiklikle milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren tapu sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu duyurdu. Kanuna eklenen "Ek Madde 22" ile birlikte, yıllar içinde farklı yasal düzenlemeler ve kurum uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetler gideriliyor.

İptal Edilen Tapular İade Edilecek

Yeni düzenleme kapsamında; devlet ormanı sınırları içerisinde kalan ancak özel mülkiyet vasfı taşıyan taşınmazların mevcut tapu kayıtları geçerli kabul edilecek. Geçmişte bu gerekçeyle tapusu iptal edilmiş olan hak sahiplerine ise tapularının iadesi sağlanacak.

80 Bin Taşınmaz, 3 Milyon Vatandaş Yararlanacak

Uzun süredir devam eden ve kadastro kaynaklı olan bu belirsizliğin ortadan kaldırılmasıyla birlikte, 80 bin taşınmazı ilgilendiren mülkiyet krizine son veriliyor. Bu adım sayesinde yaklaşık 3 milyon vatandaşın mülkiyet ve kayıt işlemlerinde yaşadığı kronik sorunlar kökten çözülmüş olacak.





🌲 3 milyon vatandaşımız için belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz.



🏡 Devlet ormanı sınırları içinde kalan ancak özel mülkiyet olan taşınmazlarda mevcut tapu kayıtlarını geçerli kabul ediyor, iptal edilen tapuların iadesini sağlıyoruz.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/isvtPj4TJe — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 20, 2026

KARBON YUTAK ORMANLARI KURULACAK

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve kayıpların önlenmesi için kendi görev ve sorumlulukları dahilinde gereken koruyucu güvenlik tedbirlerini alacak ve bu konuda DSİ'yi bilgilendirecek.

Mülkiyeti DSİ'ye ait su yapıları ile servis yolları ve diğer unsurları, amacı dışında kullanılamayacak. Bunların zorunlu nedenlerle amaç dışı kullanımı halinde, koruyucu güvenlik tedbirleri, kullanan kişi veya kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak. Amaç dışı kullanımdan kaynaklanan zararlardan, amacı dışında kullanan kişi veya kamu kurum ve kuruluşları sorumlu olacak.

Orman Genel Müdürlüğünce, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları (atmosferdeki karbonu tutarak ve depolayarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olan ekosistem) kurulacak.

Lisans almaksızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılmakta olan ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım programlarındaki projeler için belirlenen süre, 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a uzatılacak.

Orman Kanunu'nun 2/B hükmüne göre uygulamaların gerçekleştirildiği yerlerde, Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek inceleme sonucunda, bu uygulamaların hükmen iptal edildiği yerler ile 2/B uygulamalarına ait orman kadastrosu tutanaklarında, bu uygulamaların tamamlandığı veya başkaca uygulama yapılacak sahanın bulunmadığının yazılı olup olmadığına bakılmaksızın, 2/B hükmünün şartlarını taşımadığı açıkça belirtilen yerler dışında kaldığı tespit edilen alanlarda 2/B uygulamaları yapılabilecek.





🌲 Orman Kanununa Ek Madde 21’in eklenmesiyle “karbon yutak ormanları” kurulmasının önü açılıyor.



🌍 İklim değişikliğine karşı ormanlarımızı daha da güçlendiriyor, geleceğimize nefes oluyoruz. pic.twitter.com/zE5zu7cd3E — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 20, 2026

ÇELTİK ÜRETİMİNDE EKİM ALANLARI GENİŞLİYOR

Çeltik Ekimi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle çeltik üretiminin önündeki önemli bir engeli kaldırıyoruz.

Mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde yaşanan uygulama sorunu çözülüyor.

Toplam 20 bin çeltik üreticimizi ilgilendiren düzenlemeyle ekim alanlarının genişlemesinin önü açılıyor.





✒️ Çeltik Ekimi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle çeltik üretiminin önündeki önemli bir engeli kaldırıyoruz.



✅ Mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde yaşanan uygulama sorunu çözülüyor.

✅ Toplam 20 bin çeltik üreticimizi ilgilendiren düzenlemeyle ekim alanlarının… pic.twitter.com/CQU0p7SQKs — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 20, 2026

KURALLAR NET CEZALAR CAYDIRICI

Tütün mamullerinde en az yüzde 30 yerli tütün kullanmayanlara ve amacı dışında etil alkol ticareti yapanlara yönelik cezaları rekor seviyelere çıkardık.

İhlalde ısrar edenlerin belgeleri iptal edilecek, sahadaki denetimler mülki idarelerimizce çok daha sıkı yapılacak.

Toplum sağlığını güvence altına almak için önemli bir adım daha atıldı.

Yeni düzenlemeyle, alkollü içkilerde "çağrışım" veya "etkinlik desteği" adı altındaki gizli reklamlar tamamen engellendi.

Ayrıca marka hileleriyle vatandaşlarımızın yüksek alkollü ürünlere teşvik edilmesinin önüne geçildi.











