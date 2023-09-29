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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Pınar Görgü
12:28 . 29/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
1 milyar 67 milyon 297 bin liralık ödeme yatırıldı.

1 milyar 67 milyon 297 bin liralık ödeme yatırıldı.

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.


Bakan Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda,
"1 milyar 67 milyon 297 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
ifadelerini kullandı.


Paylaşımda verilen bilgiye göre, söz konusu ödemenin 991 milyon 519 bin 352 lirası bitkisel ürün sigortası primi, 41 milyon 763 bin 297 lirası Uzman Eller Projesi, 34 milyon 14 bin 351 lirası da kırsal kalkınma yatırım desteğine ayrıldı.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#tarım
#tarımsal destek ödemesi
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