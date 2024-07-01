Bakan Yumaklı'dan 'yaş çay alımı' açıklaması: Kontenjan miktarı üreticinin tüm çayını alacak şekilde belirlendi

"Son 3 yıldır yapılan çalışmalarla kota kontenjan uygulaması yapılmamaktadır. 2022-2023 yılında üreticinin elindeki çayın tamamı alınmıştır. 2024 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi üretim programı gereği planlanması gereken kota kontenjan miktarı üreticinin tüm çayını alacak şekilde belirlenmiştir. Bu yıl üreticilerimiz yoğun olarak ÇAYKUR'a yönelmiştir. ÇAYKUR'un aldığı tedbirlerle üreticilerimizin mağdur olmasına izin verilmemiştir"