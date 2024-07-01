Bin 300 rakımda mavi ladin bahçesi kurdu dünya devleriyle rekabet ediyor: Türkiye 5 yıl öncesine kadar ithal ediliyordu

5 yıl öncesine kadar ithal ediliyordu, Türkiye ihracata başladı





Türkiye'de dış mekan bitkilerinin 5 yıl öncesine kadar ithal edildiğini fakat yerli üretimle birlikte artık ihracata başlandığını aktaran Sakarya, “Ürettiğimiz ürün ‘hopsi mavi ladin' diye geçiyor. Bu bölgeye uygun bitkiler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bitki bizim için çok ideal. Mavi ladin yüksek rakım sever, sert kışlar için uygundur. Bizim bulunduğumuz bölge de buna çok müsait. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nin bir kısmında yapılıyor. Ege Bölgesi'nde Ödemiş-Salihli arasında bulunan bölgede üretiliyor. Devlet desteği ile Bursa'da Kestel bu işi iyi yapmaya başladı. Onlar dünya markası oldu ama biz de bölge markası olma yolunda ilerliyoruz. Onların izinden ilerleyeceğiz. Şu an bulunduğumuz bahçede 500 adet var. Bu bitkiler daha önceki yıllarda ithal getirilirdi. Son 5 yıldır ithalat durdu sayılır, Türkiye kendi ihtiyacını karşılamaya başladı. Yavaş yavaş da ihracata dönmeye başlayacak. İspanya ve Hollanda'ya ürün yapan firmalar var. Bizim de bunları yakalamamız lazım, bölgeye ekonomik bir değer katmamız lazım” dedi.