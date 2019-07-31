Bakan'dan çift maaş iddiasına cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreni sonrasında basın mensuplarının "bürokratların çift maaş" almasına ilişkin sorularını yanıtladı.

BİRİNİ TERCİH EDEBİLİRLER

YPK'nin aldığı karar doğrultusunda, kamu görevlisinin kamu iktisadi teşekkülünde veya çoğunluk hissesi kamuya ait olan kuruluşta birden fazla yönetim kurulu üyesi olması halinde maaş almak için bunlardan sadece bir tanesini tercih edebileceğini belirten Dönmez, bürokratların diğer yönetim kurulu üyeliği görevlerini ise ücretsiz yapacağına dair bir düzenleme olduğunu anımsattı.

Bakan Dönmez, "Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar." diye konuştu.

EKONOMİ Bakan Pekcan: Gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor

EKONOMİ MTV ödemelerinde son gün