Ekonomi Bakandan çift maaş iddiasına cevap
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan'dan çift maaş iddiasına cevap

Enerji Bakanı Dönmez, bürokratların çift maaş aldığı iddiasına ilişkin, "Bütün arkadaşlarımız Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) düzenlemesine uygun hareket ediyorlar." dedi.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü imza töreni sonrasında basın mensuplarının "bürokratların çift maaş" almasına ilişkin sorularını yanıtladı.

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YPK'nin aldığı karar doğrultusunda, kamu görevlisinin kamu iktisadi teşekkülünde veya çoğunluk hissesi kamuya ait olan kuruluşta birden fazla yönetim kurulu üyesi olması halinde maaş almak için bunlardan sadece bir tanesini tercih edebileceğini belirten Dönmez, bürokratların diğer yönetim kurulu üyeliği görevlerini ise ücretsiz yapacağına dair bir düzenleme olduğunu anımsattı.

  • Bakan Dönmez, "Bütün arkadaşlarımız YPK'nin düzenlemesine uygun hareket ediyorlar." diye konuştu.

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