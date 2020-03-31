Ekonomi Bakanlık açıkladı 1000 TL yardım kimlere ne zaman verilecek?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık açıkladı: 1000 TL yardım kimlere ne zaman verilecek?

Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilecek olan 1000 TL sosyal yardım parası için detaylar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İlk ödemelerin 1 Nisan'da yapılmaya başlanacağı bin TL'lik sosyal yardımda ödemeler bütün hanelerin T.C. numaralarına PTT kanalıyla gönderilecek. İşte doğum yılının son rakamına göre ödeme takvimleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sosyal yardım paketinin birinci fazında 2 milyon 111 bin haneye destek olacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın diğer fazlarının da geleceğini ifade etti.

PTT kanalıyla yapılacak olan ödemelerin 8 milyon kişiyi kapsayacağını söyleyen Bakan Selçuk, sosyal yardım başvurusu hakkında bazı detayları da paylaştı.

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık.

İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Virüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık.

Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız."

KİMLERİ KAPSIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

İŞTE ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ü

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

Ünlü isimler elini taşın altına soktu: 10 bin ailenin 2 aylık gıda ihtiyacı toplandı
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5 bin aile hedefi ile başlatılan kampanyada ​30 saat içerisinde 10 binden fazla ailenin 2 aylık gıdası için yardım toplandı.
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Destek olanlara teşekkür eden Haluk Levent, 10 gün içinde gıda paketlerini göndermeye başlayacaklarını açıkladı.
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Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına destek veren ünlü isimler ve yaptıkları yardımlar ise şöyle;
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Volkan Babacan - Kaleci  200 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Murat Şeker - Yapımcı  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak
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Edis Görgülü - Şarkıcı  120 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak
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Uraz Kaygılaroğlu - Oyuncu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak
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Rıza Kocaoğlu - Oyuncu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Uğur Uçar - Futbolcu  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Nebahat Çehre - Oyuncu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Çağla Şikel - Sunucu  20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Ufuk Bahçeci Katar - Hakem  100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Serdar Özer - Oyuncu  15 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Halil Akbunar - Futbolcu  70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Zeynep Çamcı - Oyuncu 40 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Burak Tanrısever - Organizatör   100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Hercai Dizi adına  75 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Banu Akdeniz - Yapımcı   106 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Onur Buldu - Oyuncu  100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Sarp Apak - Oyuncu  100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Harun Tekin - Kaleci  175 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Elçin Sangu - Oyuncu  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Eylül Öztürk - Şarkıcı  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. ​
Title
Furkan Palalı - Oyuncu   35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Nurgül Yeşilçay - Oyuncu   100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Yalçın Koşukavak - Teknik Direktörü  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Kıvanç Tatlıtuğ - Oyuncu  1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Atakan Akkaynak - Futbolcu  20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Yasmani Copello - Milli Atlet  70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Emre Kılınç - Futbolcu  70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Enes Ünal - Futbolcu   250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Kerem Tunçeri - Basketbolcu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Damla Sönmez - Oyuncu 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Montassar Talbi - Futbolcu 30 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Fatih Aksoy - Futbolcu  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Harun Kahraman 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Gökhan Gönül - Futbolcu  500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Bilal İşgören - Yazar 10 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Polat Yağcı - Prodüktör 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Ünlü isimler elini taşın altına soktu: 10 bin ailenin 2 aylık gıda ihtiyacı toplandı
Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu üzerinden yaptığı yardım çağrısına sanat ve futbol camiasından çok sayıda ünlü isim destek verdi.


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