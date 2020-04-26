Bakanlık açıkladı: Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi.

Yayının, 'https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html' adresinden izlenebileceği kaydedildi.

Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz. #Salda’yı bu linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz➡️https://t.co/9IIz3Aeh7X pic.twitter.com/ZtbC0BELbc — T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) April 26, 2020

GÜNDEM Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki: Koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmıyor