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Ekonomi Bakanlık açıkladı Salda Gölünden 24 saat canlı yayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık açıkladı: Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Bakanlık açıkladı: Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Burdur'daki Salda Gölü'nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Bölgeye kamera sistemi kuruldu, 24 saat canlı yayın yapılıyor.
Bölgeye kamera sistemi kuruldu, 24 saat canlı yayın yapılıyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi.

Yayının, 'https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html' adresinden izlenebileceği kaydedildi.

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