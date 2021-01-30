Bakanlıktan sinema salonlarına 16 milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlanacak. Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanmış olacak.

Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-2... internet adresinde yayımlandı.

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığı'ndan sinema salonları genelgesi: 1 Mart'a kadar uzatıldı

KDV oranı yüzde 1’e indirilmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle 23 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan “Eğlence Vergisi” oranı 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan “KDV” oranı da yüzde 1’e indirilmişti.