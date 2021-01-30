Ekonomi Bakanlıktan sinema salonlarına 16 milyonluk destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlıktan sinema salonlarına 16 milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan 74 ildeki 159 sinema salonu işletmecilerine, “Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktaracak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlanacak. Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanmış olacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan sinema salonları genelgesi: 1 Mart'a kadar uzatıldı
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı'ndan sinema salonları genelgesi: 1 Mart'a kadar uzatıldı

KDV oranı yüzde 1’e indirilmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle 23 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan “Eğlence Vergisi” oranı 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti. Buna ek olarak önceki süreçte sinema biletlerine uygulanan “KDV” oranı da yüzde 1’e indirilmişti.

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GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelge
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