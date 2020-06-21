Baklava satışları virüse takılmadı: Ramazanda günde ortalama beş yüz paket satış yapıldı

İstanbulluların ve turistlerin uğrak noktası olan Nadir Güllü’nün işlettiği Karaköy Güllüoğlu, yasaklar kapsamında işletme içerisine müşteri alınmasının yasak olduğu 2 buçuk aylık süreçte paket serviste rekor kırdı. Normal zamanlarda 24 saat açık olarak hizmet veren Karaköy Güllüoğlu’nda yoğun mesai koronavirüs sürecinde de devam etti. Nadir Güllü, “Gerekli izinlerin verilmesinin ardından eski üretim kapasitemize döndük fakat bu sefer evlere paket servis yapmaya başladık” dedi. Koronavirüs döneminde, özellikle de mübarek Ramazan ayında ve bayramında günde ortalama 500 paket baklava dağıttık” dedi.