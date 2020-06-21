Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Baklava satışları virüse takılmadı Ramazanda günde ortalama beş yüz paket satış yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Baklava satışları virüse takılmadı: Ramazanda günde ortalama beş yüz paket satış yapıldı

Koronavirüs nedeniyle restoran, kafe ve tatlıcıların 16 Mart - 1 Haziran arasında kapılarını müşterilerine kapatıp sadece paket servis yapmalarına izin verilmesi vatandaşın tatlı aşkına engel olmadı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Nadir Güllü
Nadir Güllü

İstanbulluların ve turistlerin uğrak noktası olan Nadir Güllü’nün işlettiği Karaköy Güllüoğlu, yasaklar kapsamında işletme içerisine müşteri alınmasının yasak olduğu 2 buçuk aylık süreçte paket serviste rekor kırdı. Normal zamanlarda 24 saat açık olarak hizmet veren Karaköy Güllüoğlu’nda yoğun mesai koronavirüs sürecinde de devam etti. Nadir Güllü, “Gerekli izinlerin verilmesinin ardından eski üretim kapasitemize döndük fakat bu sefer evlere paket servis yapmaya başladık” dedi. Koronavirüs döneminde, özellikle de mübarek Ramazan ayında ve bayramında günde ortalama 500 paket baklava dağıttık” dedi.

Abone Ol Google News
Türkiye büyük atılım yapacak

Türkiye büyük atılım yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız.
Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı

Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı

Yusuf Halaçoğlu konuya ilişkin tüm gerçekleri açıkladı.
Cumhurİttifakı sapasağlam

Cumhur
İttifakı sapasağlam

Devlet Bahçeli​: Dağılacak diyenler şimdi ağzını açamıyor.
"Kamu hizmeti<br>yerine şovu seçtiniz"

"Kamu hizmeti
yerine şovu seçtiniz"

​Trump, New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı.
Savaş ilanıdır

Savaş ilanıdır

Libya Ordusu, Sisi'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Beşiktaş 'fişek' gibi

Beşiktaş 'fişek' gibi

​Siyah-beyazlılar, Denizli deplasmanında farklı kazandı.

Havai fişek saçmalığı

Havai fişek saçmalığı

Maçı izleyenler ekran başında çıldırdı.
Dört ilde tablo <br>değişmeye başladı

Dört ilde tablo
değişmeye başladı

Vaka sayılarının artışı ile dikkat çekmişlerdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüs nedeniyle vefat eden sayısı 22, vaka sayısı 1248.
TMM yani tamam

TMM yani tamam

Erdoğan: Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir.
Risk ortadan <br>kalkmış değil

Risk ortadan
kalkmış değil

Bakan Koca, yine uyardı!
Sınav için <br>helikopter kalktı

Sınav için
helikopter kalktı

28 öğrenci için jandarma devreye girdi.
Mazlumların <br>sesi olacağız

Mazlumların
sesi olacağız

Beştepe'den Dünya Mülteciler Günü mesajı.
Taciz<br> iddiasına sert yanıt

Taciz
iddiasına sert yanıt

Belgeler Türkiye'nin haklılığını kanıtladı.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.