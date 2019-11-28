Bali: Gelecek umut veriyor

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknik resesyondan çıkıldığını ve müstakil çeyrekler bazında yeniden büyüme performansı görüldüğünü belirten Bali, “Siyasi, ekonomik ve jeopolitik konjonktür de iyileşme içinde olursa hepsi birbirini destekler. Döviz kazandırıcı faaliyetler ve turizm çok iyi gidiyor. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Türkiye'nin hikayesi üretimle, ihracatla yazılacak” ifadelerini kullandı.

Sektör güçlü

Yapıcı politikaların önemine dikkati çeken Bali, “Kredi arzı açısından bakıldığında yapıcı politikaların gerek kamu gerek özel bankalarca devam ettirilmesi gerekir” diye konuştu. Bu gayret içinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Bali, gelecek dönemde makro değişkenlerdeki iyileşmenin biraz daha ivmelenmesinin bankacılıkta da karşılık bulacağını dile getirdi. Bali, sektörün güçlü öz kaynaklara sahip olduğuna dikkat çekti.

Köklü işletmeler riske edilmemeli

Konjonktürün iyi idare edilmesi suretiyle istihdam sağlayan, değer yaratan ve 3-5 nesilde bir araya getirilen işletmelerin riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bali, şu anda bankacılık sektörünün ve reel sektörün de bunu yaptığını söyledi. Bali, bu konuda karşılıklı iyi niyet ve iş birliği anlayışının çok önemli olduğunu, ödeme niyeti bulunan, mücbir nedenle ödeme güçlüğüne düşen her müşterinin yanında olduklarını da vurguladı.