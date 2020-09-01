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Ekonomi Balıkçılar yeniden Vira bismillah Bu sene palamut bol olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Balık mevsimi ne zaman başlıyor? Bu sene hangi balık türü bol olacak?

Balıkçılar yeniden Vira bismillah: Bu sene palamut bol olacak

Balıkçılık mevsimi 1 Eylül itibariyle başladı. Yeniden ‘vira bismillah’ diyen balıkçılar, bu yıl palamut bolluğu bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Denizlerde av yasağı dün gece sona erdi ve sezon 1 Eylül itibariyle başladı. İhracatta da geçen yıl 1 milyar dolarlık sınırı aşarak moral bulan su ürünleri sektörü, yeni sezona umutlu başlıyor.

TEZGAHLAR DOLACAK

Ahmet Tuncay Sagun

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, yaptığı yazılı açıklamada, bu mevsim bol balık olacağını ve tezgahların dolacağını bildirdi. Bu yılın gözdesinin palamut olacağını aktaran Sagun, “Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsi ağırlıktaydı. Bu yıl ise denizlerden bol miktarda palamut bekliyoruz. Hem de görülmemiş bir şekilde palamut olacak. Hopa’dan İğneada’ya kadar Karadeniz palamut dolu” ifadelerini kullandı.

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İHRACAT PERFORMANSI YENİDEN YÜKSELİŞTE

İhracat rakamlarına dikkat çeken Sagun, şunları kaydetti: “Ocak-temmuz döneminde ise salgının olumsuz sonucu olarak ihracatımız yüzde 10,4 azalarak 605 milyon dolardan 548 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 4,27 azalarak 997 milyon dolardan 956 milyon dolara indi. Temmuz ayında başlayan artışın devam etmesi halinde yılı yine 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatırız. En fazla ihraç ettiğimiz çipura, levrek ve alabalıkta birinci pazarımız AB ülkeleri olurken, mavi yüzgeçli orkinosta ise Japon pazarında söz sahibiyiz. Yerli ve milli kavramı tam olarak da bizim sektörümüzü anlatıyor. İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz.”

Palamut zamanı

  • Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yeni sezona hazır olduğunu belirterek, “Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak. Hamsinin ise az olacağı düşüncesi hakim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
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2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Giresun’daki merkez balıkçı barınağında gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl yapılan mezadı tekrarlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına geldi.
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Bakan Pakdemirli, Giresun’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı.
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10 bin TL ile başlayan mezatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı.
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Balıkçıların ve iş adamlarının bir kasa balığı almak için yarıştığı mezatta kazanan iş adamı Cemil Kazancı oldu.
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1.7 milyon TL’ye bir kasa balığı satın alan iş adamı Kazancı, “Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı. 10 bin TL ile başlayan mezatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı.

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