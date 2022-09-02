Balık sezonu bereketli açıldı: Palamut ve istavrit bereketi

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yeniden denizle buluştu. ‘Vira Bismillah’ diyerek mavi sulara açılan balıkçılar ilk gün ağlarını dolu olarak çekti. Limana palamut, hamsi, sardalya, lüfer, tekir ve istavritle dönen balıkçılar, yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını dile getirdi. Bu yıl istavrit, palamut, hamsi ve sardalyanın bol olacağı müjdesini veren balıkçılar, fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini kaydetti.

HAMSİNİN KASASI 400 TL

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali’ne dün sabahın ilk ışıklarıyla 105 kasa hamsi, 48 kasa sardalya, 700 çift palamut getirildi. İlk mezatta, hamsinin kasası 400, iri sardalyanın kasası bin, küçük boy sardalyanın kasası ise 400 liradan alıcı buldu.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, arkadaşımız Mesude Demirhan’a açıklamalarda bulundu.

İLK SİFTAHI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine katıldı. Açılış konuşmalarının ardından balıkçı teknesi ile denize açılan Kirişci, sezonun ilk balık avına eşlik etti. Kirişci ve balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek tekneleriyle denize açılarak sezonun ilk siftahını yaptı. Teknede balıkçılarla denize ağ atıp ağ toplayan Kirişci, balıkçılarla sohbet ederek, yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kirişci “Burada büyük bir emek sarf ediliyor. Ben bakan olarak ilk defa böyle bir deneyim ve tecrübe edindim, emeklerine sağlık, aziz milletimize de afiyet olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni’ne telefonla bağlanarak, ‘Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” ifadelerini kullandı.

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Yeni Şafak olarak balıkçıların heyecanına ve yeni sezona tanıklık ederek balıkçılarla sohbet ettik. Balıkçı Murat Akbaş, şu an daha çok istavritin çıktığını belirterek, bu sene iyi bir balık sezonu olacağını söyledi. 37 yıldır bu işi yapan Yusuf Topal da bu sezonun çok iyi bereketli olacağını ifade etti.

TEZGAHLAR BALIK DOLDU

Bu arada sezonun başlaması ile birlikte tezgahlar balık doldu. Tezgahta palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 liradan satıldı. Mezgit ve barbunun kilosu 100 lira. İstavrit 50, tirsi de 35 liraya satıldı.

Balıkçılara özel işletme kredisi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya geldi. Bakan Kirişci, balıkçılara şu müjdeyi verdi: "Akaryakıtla ilgili uygulama sizleri tatmin etmiyor olabilir ama dünya çok büyük bir felaketin içinden geçti. Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır."

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EKONOMİ Av sezonu açıldı: Tezgahlar balık doldu