Balıkçılar yeni sezonda lüfer ve hamsiden umutlu Av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla ağlarını denize atacak olan balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor. Şileli balıkçılar, yeni av sezonunda palamudun az ama lüfer ve hamsi türlerinin çok olmasını beklediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2019, 09:37 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019, 09:54 IHA