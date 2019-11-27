Balkanları ısıtacak

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren, kökleri 1917 yılına kadar uzanan Çift Geyik Karaca, yeni dönemde yurt içinde mağaza sayısını arttırıp, yurt dışı pazarına yoğunlaşacak. Konkordato sürecini derlenip toparlanma dönemi olarak değerlendiren Genel Müdür Cihat Özbekli ile yeni döneme ilişkin hedef ve beklentileri üzerine konuştuk.

Arzu Kurum ve Cihat Özbekli

2019 yılı markanız açısından nasıl geçiyor?

2019 çok iyi değil, ancak beklediğimizden iyi geçti. Perakende, tüketicinin nabzını tutan, alım gücünü, harcama iştahını yakından ölçen bir sektör. Ülke, içeriden ve dışarıdan büyük zorlukla karşılaştı. Biran evvel ataleti bırakıp, nasıl büyüyeceğiz, dememiz lazım.

YILI 220 MİLYON TL CİRO İLE KAPATIRIZ

Narin Triko ve Çift Geyik Karaca olarak iki firmayız. Çift Geyik Karaca satış, yani mağaza tarafımız; Narin ise, tişört-triko üretimi, yani toptancı tarafımız. 700 personel ile çalışıyoruz ve kendi mağazalarımız dışında başka markalar için de üretiyoruz. Konsolide çift kuruluş olarak, bu yıl enflasyonun 3-4 puan üzerinde büyüyoruz. Ciro olarak da yılı 210-220 milyon lira bandında tamamlayacağız. 2020'de kendimize yüzde 20 büyüme hedefi koyduk. Enflasyonun 2020 yılında yüzde 12'leri geçmeyeceğini düşünüyoruz. Planladığımız gibi giderse de 2020 için enflasyonun 8 ila 10 puan üzerinde büyüme hedefliyoruz.

Kısa ve orta ve orta vadede yeni yatırımlarınız olacak mı?

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KONKORDATO KIYMETLİ BİR SÜREÇ

2020 yılında yurt içi ve dışında 5 ila 10 arasında yeni mağaza açmak istiyoruz. Şu an Türkiye'de 70 tane mağaza, 150 satış noktasında iki buçuk milyon adet Karaca ürünü satılıyor. Açacağımız her bir mağaza aşağı yukarı 1 milyon liralık bütçe değerinde. Yönümüzü biraz daha yurt dışına çevirmeyi düşünüyoruz. Şu anda Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Kıbrıs ve Güney Afrika'da varız. 3-4 ülkeye daha girme hedefimiz var. Önümüzdeki dönemde Balkanlara ve kuzey pazarına yoğunlaşacağız. Franchising ile büyümek yerine, kendimiz mağaza açmak istiyoruz. Yeni dönemde borçlanma planlamıyoruz, Faizle borçlanmak yerine biraz köfte-ekmek ilişkisini sürdürmek zorundayız.

Geçtiğimiz dönemde konkordato ilan etmiştiniz; süreci değerlendirir misiniz?

Konkordato Türkiye’de çok bilinmiyor. Sürecimiz 28 Aralık 2018’de başladı. O dönem bankaların da çok agresif davranarak, likiditeyi neredeyse kesmesi alanda birçok firmayı zora soktu. Konkordato derlenip toparlanarak yolculuğa devam etmek adına kıymetli bir süreç. Biz de tam olarak böyle kullandık. Bu dönemi tamamlayıp çıkmak için 10 ayımız daha var. Biz konkordato ile iyileşme sürecine girerek, tırmanma aşamasına gelenlerdeniz.

TOPARLANMA SÜRECİ BİR YIL KADAR SÜRER

Ekonomide yaşanan daralma sektörü nasıl etkiliyor?

Biliyorsunuz, ekim ayında zam şampiyonu triko oldu. Vatandaş fiyat artışlarıyla ilgili olarak şu anda daha şoku atlatabilmiş değil, biz de. Maliyetlere bağlı olarak fiyatlar da artıyor. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında ürün adedinde aşağı yukarı yüzde 4’e yakın bir gerilememiz var. Ancak bu cirodaki büyümemizi engellemiyor. Tahmin ediyorum, daha bir yıl kadar toparlanma süreci devam eder. Yeni fiyatlara hep beraber alışacağız.

2020’DE DENGELER YERİNE OTURACAK

Harcama-alım gücü, arz-talebe bağlı olarak 2020’de dengeler tekrar yerine oturacak. Almanya’da geçen yıl bir gömlek 49 avroydu; bu yıl da, seneye de 49 avro olacak. Dolaysıyla, orada yaşayıp gömlek alma kararı vermek kolay. Aslında bizim iş dünyamız bu konuda sihirbaz olmaya çalışıyor. Öbür taraftan, şu anda veriler iyi gidiyor.

DÜNYANIN MAVİ YAKALISI OLDUK

Bu yıl yüzde 30 civarında maliyet artışımız var. Bunun en önemli sebeplerinden biri, hammadde girdilerinin avro veya dolar olması. Pamuğu bile ithal ediyoruz. Özbek, Türkmen pazarları bize pamuk satıyor. Sentetik dediğimiz kumaşların birçoğu uzak doğudan geliyor. İyi yünlü kumaş dediğimiz kumaşların çoğu İtalya’dan geliyor. Üretimde iyiyiz ama tasarım noktasında eksiğiz. Dünyanın mavi yakalısı olduk. Veriyorlar, yapıyoruz. Bir dakika, bir gömlek göstereceğiz, diyemiyoruz hala. Bu gömleği yap, diyenlerin elinde tasarım gücü var. İtalya’dan kumaş almak yerine Türkiye’de üretebilmeliyiz.

BÜTÜN SEKTÖR YURT DIŞINDA MAĞAZA AÇMACA OYNUYOR

Bütün perakende sektörü yurt dışında mağaza açmaca oynuyor. Ama biraz ‘içi beni dışı seni yakar’ noktasında yürüyor işler. Ben gidip bir ülkede 2-3 mağaza açtım, diyen markaların çok önemli bir bölümü reklam yapıyor, o ülkede zarar ediyor. Bir mağaza açmakla marka olunmuyor. Yurt dışında 1-2 mağazalık organizasyonlar çok kolay değil. Bunun için çok temkinli olmak lazım. Moda markalı ihracat yapmak gerekiyor. Bu, ülkeye hem katma değer hem karlı döviz getirir. Moda marka ihracatını yapabilmek için gittiğiniz ülkede marka olmanız lazım. Bunun da bir bedeli var. REKLAM