Banka ve kredi kartı tek Paraf'ta

Halkbank, sekizinci yaşını dolduran Paraf ailesini yeniledi ve Paraf markası altındaki tüm kartlara uygulanan yeni özellikle kredi ve banka kartı özelliklerini tek kartta birleştirdi. Halkbank açıklamasına göre, tek kart ve tek şifreyle alışverişin her aşamasında kolaylık sağlayan yeni Paraf, kampanyaları ve taksit imkanlarıyla da öne çıkıyor.

24 MİLYON MÜŞTERİ

Halkbank müşterileri yeni Paraf kartın yanı sıra, Paraf mobil uygulaması üzerinden sanal cüzdan ve QR kod ile ödeme seçeneklerini de kullanabiliyor. Paraf kredi kartı sayısı 5 milyonu, banka kartı sayısı ise 19 milyonu aşan Halkbank, ticari kartta da hızla büyümeye devam ediyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VAR

Paraf Esnaf ve Paraf Kobi kart adedi 1 milyonun üzerinde olan Halkbank, yüzde 16,4 pazar payı ile ikinci sırada bulunduğu ticari kart pazarında liderliği hedefliyor. Halkbank Perakende Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, müşterilerinin davranış ve alışkanlıklarını yeni teknolojik uygulamalar ile analiz ederek anında kart önerilerini sunmak üzere çalıştıklarını belirterek, “2012 yılının sonunda lanse ettiğimiz Paraf, aradan geçen 8 yılda hem kart sayısı hem işlem hacmi açısından çok güçlü bir marka oldu. Paraf’la her segmentten kitleye hitap eden ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

HEDEF TİCARİ KARTTA LİDER OLMAK

Son bir yılda ticari kart alanında büyük bir sıçrama yaptıklarını aktaran Tuncay, şunları kaydetti: “Bankamızın geçen yıl eylül ayında ticari kart pazar payı ciro bazında 9., adet olarak ise 8. sıradaydı. Bu yıl eylül ayında ciroda 5., adette ise 2. sıraya yükseldik. POS ciro pazar payında bir yıl içinde üç basamak yükselerek 6. sıraya geldik. Ticari kart pazarında yerinde ve zamanında yaptığımız bu atılımı ileri taşıyacağız. Hedefimiz Paraf’ı ticari hayatın en aktif kartı yaparak ticari kartlarda lider olmak.”

ÖNCELİK ESNAF VE KOBİ'NİN YANINDA YER ALMAK

Özellikle esnaf ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına anında ve uygun çözümler sunmayı, ilk öncelikleri olarak gördüklerini aktaran Tuncay, “Paraf ile hızlı çözümler üreterek Esnaf ve KOBİ’lerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Halkbank, banka kartında yüzde 11 pazar payına sahip. Biz Paraf sayesinde tek kart ile çifte avantaj sahibi olmalarını istiyoruz. Tek kelimeyle teknolojik, avantajlı ve pratik olarak tanımladığımız yeni Paraf’ı çok seveceklerini biliyoruz” dedi.

REKLAM

TEMASSIZ İŞLEM HACMİ 9 KAT ARTTI

Tuncay, Halkbank’ın en güçlü olduğu alanlardan birinin eğitim kurumları olduğunu, yurt genelinde 24 üniversite ile iş birliği yaptıklarını belirterek, “Banka kartlarımız 550 bin üniversite öğrencisi tarafından hem banka kartı hem de giriş kartı olarak kullanılıyor. Gençler fark yaratan kart avantajlarına büyük ilgi gösteriyor. Kart müşterilerimizin temassız kart kullanımı Mart ve Eylül arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 kat artış gösterdi. Aynı dönemde temassız işlem limitlerinin yükselmesiyle işlem hacmi de 9 kat arttı. Tek kart özellikli Paraf’a da temassız kullanım özelliği ekledik” değerlendirmesinde bulundu. Tuncay, özellikle genç müşterilerinin sayısının artmasıyla birlikte, temassız işlem adet ve hacimlerinin daha da yükselmesini beklediklerini aktardı.