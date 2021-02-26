Ekonomi Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi mayısta başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılıkta 'uzaktan müşteri olma' dönemi mayısta başlıyor

BDDK’nın uzaktan müşteri edinimine ilişkin yürüttüğü düzenleme çalışmasında sona gelindi. Uzaktan müşteri olma dönemi mayıs ayında başlayacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bankaların müşteri kazanma ve hizmet sunma şeklini de etkiledi.

Pek çok ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müşteri kazanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan sosyal mesafe ve dışarı çıkma kısıtlaması şartlarında daha da önem kazandı.

Taslak hazır

BDDK, söz konusu ihtiyaçları değerlendirerek hazırladığı bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin düzenleme taslağına nihai halini verdi.

Gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Yapılacak görüntülü görüşmede engelli kişiler için gerekli eğitimleri almış en az bir müşteri temsilcisinin bulunması zorunlu olacak.

En fazla 10 dakika

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak.

Uzaktan müşteri kabulü sektörde mihenk taşı olacak

Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yapılan değişiklikle açıldı. Söz konusu değişiklik kapsamında, bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebilmesinin önü açıldı.

1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Öte yandan, 24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te gerçek kişilerde uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesine ilişkin hükümler yer aldı. Söz konusu yönetmelik hükümleri 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.

BDDK'nın yürüttüğü düzenlemede sona gelindi. BDDK’nın hazırladığı düzenleme çalışmasının da Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından mayıs ayından itibaren uzaktan müşteri olma dönemi başlayacak.

Düzenlemenin mayıs ayında hayata geçmesi ile ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek. Müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.

İlave olarak mevcut müşterilerin bankacılık işlemleri için yazılı şeklin yerine geçebilecek nitelikte sözleşme ilişkisi dijital ortamda kurulabilecek.

  • Uzaktan müşteri kabulünün bankaların yarınlara hazırlanmasında mihenk taşı olacağını söyleyen sektör temsilcileri, bankaların hizmet maliyetinin düşeceğini ve müşteri deneyiminin zenginleşeceğini dile getirdi.

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