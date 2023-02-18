Bankalar borçları sildi

Yaşanan iki büyük deprem 11 ili olumsuz etkiledi. Arama kurtarma çalışmalarının günlerdir sürdüğü bölgede yaraların sarılması adına da devlet, özel sektör ve vatandaşlar büyük bir yardımlaşma seferberliğine imza atıyor. Birçok kurum ve kuruluş ayni ve maddi olmak üzere önemli yardımlarda bulundu. Bankacılık sektörü de AFAD ve Türk Kızılay’ın yanı sıra birçok dernek üzerinden yardımlarını depremzede vatandaşlara iletiyor. 2022 yılını 433,5 milyar liraya ulaşan net dönem kârı ile kapatan sektörün depremde vefat eden vatandaşların borçlarını silmesi bekleniyor.

KREDİLERE 6 AY ERTELEME

Bu uygulamaya öncülük eden Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA sunduğu desteklerin yanı sıra depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının silineceğini duyurdu. İş Bankası Grubu, depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarının anapara dâhil olmak üzere silineceğini açıkladı. Banka ayrıca; bölgede üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak için de ilk aşamada 10 milyar liralık kaynak ayırdığını duyurdu. Öte yandan İş Bankası gerçek kişiler ile KOBİ'lere verilen kredileri 6 ay faizsiz öteleme kararı aldı. Garanti BBVA ise bölgede hayatını kaybeden bireysel müşterileriyle gerçek kişi ticari işletmelerinin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere sildiğini duyurdu. Banka ayrıca, depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerde bireysel borçları 6 ay, deprem bölgesindeki diğer illerde ise 1 ay ertelediğini açıkladı.

KAMU TARAFI DA SEFERBERLİĞE KATILDI

Bankaların borç silme uygulamasına kamu bankalarından da destek geldi. Halkbank kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ertelerken, deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm müşterilerinin kredi borçlarını da, anapara ve faizleriyle birlikte sileceğini açıkladı. Halkbank’ın deprem bölgesine desteği 16 milyar liraya ulaştı. Deprem bölgesine 12 milyar lira nakdi yardımda bulunan ve borçları da erteleyen Vakıfbank, hayatını kaybeden bireysel ve ticari borçlarının ana para ve faizlerle birlikte sileceğini açıkladı. Vakıfbank’ın toplam desteği ise 21 milyar lira oldu. Yine bir diğer kamu bankası Ziraat Bankası da depremde hayatını kaybeden müşterilerinin banka borçlarını silme kararı aldıklarını duyurdu.

TAVSİYE KARARI MEYVESİNİ VERDİ

Birçok banka henüz Bankalar Birliği’nin tavsiye kararı öncesinde borçları ertelemek için adımlarını duyurmuştu. Tavsiye kararında borçların silinebileceği yönündeki kararla birlikte diğer bankaların da vefat eden vatandaşlara ait borçları silmesi bekleniyor.

870 şubenin 448’i hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankaların deprem bölgesinde faaliyet gösteren hizmet kanallarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 ilde 870 banka şubesinden 448'i hizmet verirken 4 bin 131 ATM'den 2 bin 977'si çalışır vaziyette. Bölgede dün itibarıyla 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet verirken, bu kanalların yanı sıra, 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde, 10-16 şubat tarihleri arasında, 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirildi. Kısa vadede konteyner şubelerin sayısının artırılması, eş zamanlı olarak fiziki şubelerin devreye alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar sürdürülüyor.











