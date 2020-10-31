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Ekonomi Bankaların net karı 29 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankaların net kârı % 29 arttı

BDDK verilerine göre; bankacılık sektörünün toplam net kârı yılın ilk dokuz aylık döneminde yıllık yüzde 29 artarak 46,3 milyar liraya çıktı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 6 trilyon lirayı aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 512 milyar 958 milyon lira artış kaydetti.
Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 512 milyar 958 milyon lira artış kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); eylül ayına ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporunu açıkladı. Buna göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 3 milyar 775 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 512 milyar 958 milyon lira artış kaydetti.

KREDİLER YÜZDE 34 ARTTI

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 555 milyar 358 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 48 milyar 133 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 33,7, krediler toplamı yüzde 33,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 58,6 yükseldi. Eylülde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,06 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 46 MİLYAR

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, Eylül’de 2019 sonuna göre yüzde 34,2 artarak 3 trilyon 444 milyar 338 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 15,6 artışla 569 milyar 188 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 46 milyar 254 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,42 seviyesinde gerçekleşti.

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