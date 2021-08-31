Ekonomi Gelirinin yüzde 70i ihracattan
SAVUNMA SANAYİ

Gelirinin yüzde 70’i ihracattan

Son versiyonu envantere kaydedilen insansız hava aracı İHA ve SİHA’lar, üreticisi firma Baykar’ı Türk savunma sanayiinin önemli ihracatçılarından biri haline getirdi. Gelirlerinin yüzde 70’ten fazlasını ihracattan elde ettiklerini belirten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, gelişmiş ülkelerin de aralarında bulunduğu 10’dan fazla ülkeyle imzalanmış ihracat sözleşmeleri olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: Gelirlerimizin yüzde 70ini ihracattan elde ettik
Selçuk Bayraktar

Türk mühendisinin özgün tasarımı insansız hava araçları İHA ve SİHA’lar, savunma sanayindeki bayraktarlığı yapmanın yanısıra üreticisi firmaları da sektörünün öne çıkan firmaları haline getirdi. Savunma Sanayii’nde yerlilik oranını yüzde 80’le yaklaştıran hamlelerin başında gelen insansız hava araçlarını üreten firmaların başında gelen Baykar’ın ürettiği Akıncı TİHA önceki gün törenle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilerek envantere kaydedildi.

10’DAN FAZLA ÜLKEYLE İHRACAT SÖZLEŞMEMİZ VAR

Bütün dünyanın ilgiyle izlediği yeni nesil havacılık teknolojisin son ürünü olan Akıncı TİHA’nın teslim töreninde konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA’nın envantere girmesiyle birlikte Türkiye’nin İHA liginde dünyadaki ilk 3 ülke arasında yer aldığını belirtti. Bayraktar, “2003’de Mini İHA ile başlayan yolculuğumuzda, önce ülkemizin taktik sınıftaki ilk İnsansız Hava Aracı’na kavuştuk. Ardından, havacılıkta gelişmiş ülkelerin dahi almak için sırada beklediği, şu an 10’dan fazla ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanmış, Türk mühendisinin özgün tasarımı Bayraktar TB2 SİHA’yı ülkemize kazandırdık” dedi.

BAYKAR GELİRİNİN YÜZDE 70’İ İHRACATTAN

Yurt içi kullanımının yanı sıra yurt dışından da Türk İHA ve SİHA’larına gösterilen ilgi, Bayraktar markasının ihracat gelirlerinde ciddi artışlar sağladı. Selçuk Bayraktar, “Baykar gelirlerinin yüzde 70’inden fazlasını ihracattan elde ediyor” bilgisini paylaştı. Bayraktar, Akıncı’yı tasarlayan ve üreten teknik ekip olarak, onu sadece yüksek teknoloji harikası bir İHA olarak görmediklerinin altını çizdi. Bayraktar, “Akıncı’ya baktığımızda gördüğümüz; yüzyıllardır hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan, ‘Semalarımızda hür ve bağımsız olacağız’ diyen milletimizin asil ruhu ve iradesidir. Akıncı’nın, dünyaya nam salan Bayraktar TB2 SİHA’mız gibi muharebe doktrinine yeni bir soluk getireceğine ve Türk SİHA’larının namını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

1,5 TON FAYDALI YÜK TAŞIYABİLİYOR

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Akıncı’da 100’e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

ERDOĞAN'DAN AKINCI TİHA'YA ÖZEL PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar Akıncı TİHA’nın özelliklerini içeren grafik paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte “Türkiye’nin mühendislik kabiliyetlerinin yeni sembolü, bağımsızlığımızın gökyüzündeki yeni temsilcisi” mesajına yer verdi. Erdoğan tarafından paylaşılan grafiğe göre 20 metre kanat açıklığı bulunan Akıncı TİHA, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip.

ŞİMDİYE KADAR 1100 SORTİ YAPTI

Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan Akıncı, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen Akıncı, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren Akıncı, bugüne kadar 1100 sorti yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykar Akıncı TİHA'ya imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor. Erdoğan, Akıncı TİHA'ya imza attı.

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