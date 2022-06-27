Ekonomi Baykardan Ukraynaya üç Bayraktar TB2 bağışı
SAVUNMA SANAYİ

Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı

Ukrayna halkının Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için bağış kampanyasına Baykar kayıtsız kalmadı.

Baykar'dan yapılan açıklamada üç adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

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Haber Merkezi Diğer
Baykardan Ukraynaya üç Bayraktar TB2 bağışı
Bayraktar TB2 SİHA

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna halkı ülkelerini savunmak için "Halkın Bayraktar'ı" adıyla Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için bağış kampanyası başlatmıştı.

Kampanyaya Ukrayna'nın tanınmış isimleri, gazetecileri, sanatçıları, futbolcuları da destek vermişti.

ÜÇ BAYRAKTAR TB2 ÜCRETSİZ VERİLECEK

Konuyla ilgili Baykar'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyuruldu.

Baykar'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için “Halkın Bayraktar’ı” adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna’ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna’nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz."

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